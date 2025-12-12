मुंबई

CIDCO House: सिडकोचं घर घेण्याचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! दररचनेत बदल करण्याचे निर्देश, राज्य सरकारचं मोठं पाऊल

CIDCO House Rate Recalculation: नवी मुंबईतील सिडको घरांच्या वाढत्या किमतींवरील संतापाच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी किमतींची पुनर्गणना करून नवीन दर रचना सादर करण्याचे निर्देश दिले.
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सिडको घरांच्या किमतींवरून वाढत्या असंतोषाची अखेर सरकारी पातळीवर गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली जाहीर केलेल्या चढ्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये वाढत्या असंतोषाला खतपाणी मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, निष्पक्ष निर्णयाच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे.

