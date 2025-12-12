CIDCO House: सिडकोचं घर घेण्याचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! दररचनेत बदल करण्याचे निर्देश, राज्य सरकारचं मोठं पाऊल

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सिडको घरांच्या किमतींवरून वाढत्या असंतोषाची अखेर सरकारी पातळीवर गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली जाहीर केलेल्या चढ्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये वाढत्या असंतोषाला खतपाणी मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, निष्पक्ष निर्णयाच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे..सिडको प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणासह घरांच्या किमतींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी बारकाईने तपासण्यात आली आहे आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आता दरांची पुनर्गणना आणि नवीन दर रचना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपुरात राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत भाजपचे आमदार विक्रांत पाटील, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आमदार शशिकांत शिंदे, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Thane News: कुत्रा चावल्यामुळे पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू, डॉक्टरांच्या हलगर्जीचा नातेवाईकांचा आरोप.सिडकोच्या जादा दर आकारणीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, आमदारांनी बैठकीत त्यांचे पुरावे सादर केले आणि नागरिकांच्या चिंता अधोरेखित केल्या. दरम्यान, सिडको अधिकाऱ्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) गृहनिर्माण प्रक्रिया ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर कशी राबवली जाते हे सविस्तरपणे सांगितले..उपमुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे बोलावलेल्या बैठकीत सिडकोने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधलेल्या घरांच्या किमतींबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. घरांच्या किमती पुन्हा मोजण्याची मागणी करण्यात आली. सिडको प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली. उपमुख्यमंत्र्यांनी घरांच्या किमती पुन्हा मोजण्याचे आदेश दिले आहेत. किमतींबाबतचा अहवाल लवकरच तयार केला जाईल.– विजय सिंघल, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोने बांधलेल्या मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील सुविधा, बांधकाम खर्च, तांत्रिक अडचणी, प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च आणि इतर मुद्द्यांवर सिडकोचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले, तसेच खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या बाजारभावांशी तुलना केली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, शिंदे यांनी घरांच्या किमती मोजण्याची प्रक्रिया त्वरित पुन्हा सुरू करण्याचे आणि बैठकीत याबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले..Ro-Ro Boat: ‘रो-रो’साठी कोट्यवधींचा हट्ट! देशात प्रथमच सरकारकडून आर्थिक मदतीचा प्रयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.