UNSC Meeting : ''पाक सैनिकांनी ४ लाख महिलांवर बलात्कार केला होता'', भारताने जगासमोर पाकिस्तानचा केला पर्दाफाश, काय होतं प्रकरण?

At UNSC, India exposed Pakistan's 1971 war crimes : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत यंदा महिला सुरक्षा आणि शांततेवर चर्चा पार पडली. यावेळी भारताने पाकिस्तानच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. पाकिस्तान खोटे बोलून जगाचे लक्ष विचलित करत असल्याचा आरोप यावेळी भारताकडून करण्यात आला. तसेच पाकिस्तानातील महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भाष्य करत भारताने पाकिस्तानला आरसा दाखवला. .महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी भारताने १९७१ च्या ऑपरेशन सर्चलाइटचाही उल्लेख केला. भारताच्यावतीने संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी पर्वथनेनी हरीश यांनी पाकिस्तानला चांगलंच सुनावलं. यावेळी बोलताना पी. हरीश म्हणाले, ''दरवर्षी संयुक्त राष्ट्राची बैठक होते. या बैठकीत पाकिस्तान भारतावर टीका करतो. विशेषत: जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारताला लक्ष्य केलं जातं. पण मुळात पाकिस्तान स्वत: जम्मू काश्मीरवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतो.''.'लष्करच्या मदतीशिवाय हल्ला शक्यच नव्हता'; पहलगाम हल्ल्याबाबत पाक कनेक्शन उघड, UNSC अहवालात धक्कादायक खुलासा.पुढे बोलताना ते म्हणाले, ''पाकिस्तान हा एक असा देश आहे, जो स्वतःच्या नागरिकांवरच बॉम्बहल्ले करतो तसेच आपल्या देशात नरसंहार घडवून आणतो. पाकिस्तान खोटं बोलून केवळ जगाचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतो. पाकिस्तानचा हा खोटा प्रचार आता जगाने ओळखला आहे'', असंही टीकाही त्यांनी केली..यावेळी ऑपरेशन सर्चलाइटचा उल्लेख त्यांनी पाकिस्तानला जगासमोर उघड पाडलं. ते म्हणाले, ''१९७१ मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने ऑपरेशन सर्चलाइट राबवले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्याच देशातील नागरिकांना ठार केलं होतं. याशिवाय पाकिस्तानच्या सैनिकांनी 4 लाख महिलांवर सामूहिक बलात्कार केला होता'', असा आरोप पी. हरीश यांनी केला..Israel-Hamas war: रमजानचा पवित्र महिना गाझामध्ये युद्धविराम आणणार? तात्काळ युद्धबंदीची मागणी, UNSC मध्ये ठराव मंजूर.पाकिस्तानवर टीका करताना हरीश यांनी भारताने महिला सुरक्षा आणि शांततेत भारताने देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचाही दाखला दिला. ''भारताने महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बरेच निर्णय घेतले. डॉ. किरण बेदी या 2003 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या पोलिस विभागाच्या पहिल्या महिला पोलिस सल्लागार बनल्या होत्या. भारत नेहमीच शांतता आणि महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देतो. तर पाकिस्तान आपल्या खोट्या प्रचाराने जगाला भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करतो'', असं त्यांनी सांगितलं.