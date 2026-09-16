UPI Transaction Charges : UPI वर ०.४ टक्के शुल्क; १० हजार, १ लाख, १० लाखांच्या व्यवहारावर किती रुपये? जाणून घ्या

UPI Payment Fee : UPI व्यवहाराबाबत मोठा बदल करण्यात आला असून, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २ हजारपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र हे शुल्क ग्राहकांकडून आकारता येणार नाही. तसेच व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहणार आहेत..०.४ टक्के शुल्काचा साधा हिशोब पाहिला तर १० हजारच्या व्यवहारावर ४० MDR लागू होतो. १ लाखाच्या व्यवहारावर गणितानुसार ४०० शुल्क होते; मात्र ७५,००० आणि त्यापुढील व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा ३०० ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे १ लाखाच्या व्यवहारावर ३०० आणि १० लाखाच्या व्यवहारावरही कमाल ३०० MDR लागू होईल..किती रकमेवर किती MDR?२,००० — MDR शून्य१०,००० — ०.४ टक्के म्हणजे ₹४०५०,००० — ०.४ टक्के म्हणजे ₹२००७५,००० — ०.४ टक्के म्हणजे ₹३००१ लाख — गणितानुसार ₹४००; मात्र कमाल मर्यादेमुळे ₹३००१० लाख — गणितानुसार ₹४,०००; मात्र कमाल मर्यादेमुळे ₹३००.UPI MDR Charges : २ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क; १५ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू.सरकारच्या माहितीनुसार, लहान व्यापाऱ्यांकडून दरमहा १ लाखापर्यंत UPI QR द्वारे मिळणाऱ्या पात्र व्यवहारांवर MDR शून्य राहणार आहे. तसेच रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये २ हजारपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी ०.४ टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ५ रुपये इतका निश्चित MDR असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.