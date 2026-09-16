UPI MDR Charges : २ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क; १५ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू

नवी दिल्ली : व्यावसायिकांबरोबर केलेल्या दोन हजार रुपयांवरील ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागणार असून, या निर्णयाची १५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी होईल, असे ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने (एनपीसीआय) जाहीर केले आहे. तसेच, ७५ हजार रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहारासाठी ३०० रुपयांची शुल्कमर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच, दोन व्यक्तींमधील व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले..व्यावसायिकांनी एमडीआर शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये, असे कठोर निर्देश सरकारने बँकांना दिले आहेत. तसेच यूपीआय ॲपना कोणतेही छुपे शुल्क किंवा प्लॅटफॉर्म फी आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये २००७च्या पेमेंट्स अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्टच्या १०-अ कलमामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने हा आदेश काढण्यात आला असून, ‘यूपीआय’ आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंटवर आकारण्यात येणारे शुल्क (एमडीआर) लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..मनोज जरांगेंच्या भूमिकेवर मंत्रिमंडळात नाराजीचा सूर; बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं अन्...; नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, व्यावसायिकांबरोबरील व्यवहारांमध्ये दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांचे प्रमाण ९५ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा या छोट्या व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार असून, त्यामुळे बँका, पेमेंट यंत्रणा, वित्ततंत्रज्ञान ॲप्लिकेशन यांसह व्यावसायिकांच्या अकाउंटिंग यंत्रणेला अंतर्गत बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. या बदलासाठी ‘एनसीपीआय’च्या नेतृत्वाखाली २२ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये बँका, पेमेंट सेवा यंत्रणांसह विविध उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. दोन हजार रुपयांवरील ‘यूपीआय’ व्यवहारांवरील शुल्क निश्चित करण्यासाठी या समितीची बैठक झाली..दोन हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर यूपीआय शुल्क लागणार का, अशी सर्वत्र चर्चा सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत अधिसूचना काढून परिस्थिती स्पष्ट केली. जमा होणारा एमडीआर निधी बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि ॲप कंपन्यांमध्ये वाटला जाईल. एकूण जमा झालेल्या एमडीआर शुल्कापैकी पाच टक्के रक्कम एका विशेष निधीमध्ये जमा केली जाईल, ज्याचा वापर लहान व्यापारी आणि सूक्ष्म उद्योगांमध्ये यूपीआयचा प्रसार वाढवण्यासाठी केला जाईल, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले.केंद्र सरकारने दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग गुपचूप खुला केला आहे. व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केले जाऊ शकते. - राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा.७५ हजारांवरील व्यवहारांसाठी ३०० रुपयेव्यापाऱ्यांबरोरील दोन हजार रुपयांवरील यूपीआय व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क ७५ हजार रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहारासाठी ३०० रुपये शुल्क दोन व्यक्तींवरील व्यवहार निःशुल्कच रेल्वे, दूरसंचार, इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी प्रत्येक व्यवहारावर पाच रुपयांचे निश्चित शुल्क भांडवली बाजार क्षेत्रासाठी ०.०२ टक्के दर ‘यूपीआय’द्वारे होणारे ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवहार दोन हजारांपेक्षा कमी रकमेचे असल्यामुळे लहान व्यापारी आणि सामान्य खरेदीदारांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही..Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील मुंबई दौरा रद्द करणार? प्रकृतीवर परिणाम; पुढचा निर्णयही सांगितला.छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा‘यूपीआय क्यूआर कोड’द्वारे दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करणारे छोटे व्यापारी या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत. सरकारच्या मते, या सवलतीमुळे व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या एकूण व्यवहारांपैकी ९६ टक्के व्यवहारांवर कोणतेही नवीन शुल्क लागू होणार नाही, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.