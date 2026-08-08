UPI Payment: यूपीआय पेमेंटला 'चार्ज' लागणार का? केंद्र सरकारचं अधिकृत स्पष्टीकरण; मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी वेगळा नियम

UPI MDR charges large merchants policy: दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्तीच्या यूपीआय पेमेंटवर पैसे लागणार, अशी चर्चा मागण्या दोन दिवसांपासून सुरु आहे. केंद्र सरकारचे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम (दुरुस्ती) विधेयकावरुन या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. त्यावर आता सरकारने स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे..युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच 'यूपीआय'द्वारे होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांवर सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही शुल्क द्यावा लागणार नाही, असा पुनरुच्चार केंद्र सरकारने केलाय. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे व्यवहार आणि बहुतांश व्यापारी व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील..Solar Scheme Scam: पंतप्रधान सूर्यघर योजनेच्या नावाखाली १२ लाखांहून अधिकांची फसवणूक; राजेंद्र बोहाडेवर घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल.मोठ्या व्यापाऱ्यांना लागणार चार्जयुपीआय यंत्रणेची दीर्घकालीन सुरक्षितता टिकवून ठेवण्यासाठी भविष्यात केवळ ठराविक मर्यादेबाहेरील मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू केला जाऊ शकतो, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. संसदेत 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम कायदा, २००७'मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांकडून युपीआय व्यवहारांवर कर आकारला जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही अधिकृत भूमिका मांडली आहे..संसदेत बाजी पलटणार? मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर भाजपला मिळाली जुन्या मित्र पक्षाची साथ, मोठ्या पक्षाचा NDA ला पाठिंबा.सरकारच्या मते, युपीआयच्या वापरामध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. यासाठी सायबर सुरक्षा मजबूत करणे, फसवणूक रोखणे आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. केवळ अनुदानावर अवलंबून राहणे भविष्यात शक्य होणार नाही, म्हणून ही कायदेशीर तरतूद करण्यात आल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.