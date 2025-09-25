लंडनला पीएचडी, युपीएससीही उत्तीर्ण, प्राध्यापकाचा पुण्यातील विद्यापीठाला कोट्यवधींचा गंडा; कोण आहे ३४ वर्षीय आरोपी?

पुण्यातील एका खासगी विद्यापीठाला आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापकाचं नाव वापरून एका उच्चशिक्षित आणि प्राध्यापक म्हणून काम केलेल्या तरुणाने २.४६ कोटींना गंडा घातल्याची घटना समो रआलीय. या प्रकरणी आरोपीला हैदराबादमधून अटक केली आहे. आऱोपीने खासगी विद्यापीठाला एआय आणि ड्रोन प्रकल्प मिळवून देऊ असं आश्वासन दिलं. यासाठी मुंबईतील एका प्राध्यापकाचा फोन नंबर दिला गेला. फंडिग प्रकल्पासाठी २ टक्के रक्कम भरावी लागेल असं म्हणत विद्यापीठाकडूनच कोट्यवधी रुपये उकळले आणि फरार झाला होता. पण पोलिसांनी त्याला हैदराबादमधून अटक केली असून त्याची चौकशी करण्यात येत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अटक केलेल्या आरोपीचं नाव सितैया किलारू (वय ३४ वर्षे) असं आहे.सितैया सिलारू हा उच्चशिक्षित आहे. मूळचा विजयवाडा इथला असलेल्या सितैयाने २०१०मध्ये इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशनमधून इंजिनिअरिंग पूर्ण केलं. त्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी तो लंडनला गेला. लंडनमध्ये चार वर्षे त्याने स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीत पदव्युत्तर पदवी घेतली. यानंतर बर्मिंघम युनिव्हर्सिटीतून पीएचडीसुद्धा पूर्ण केली..धक्कादायक! मृतदेह ३ दिवस जिन्यात पडून, ट्रॉमा केअर रुग्णालयात कुणालाच समजलं नाही; BMC प्रशासन झोपेत, दुर्गंधीमुळे उघडकीस.इंजिनिअर, प्राध्यापक, युपीएससी पास२०१५मध्ये सितैया भारतात परतला. त्यानं २०१५ ते २०१६ या कालावधीत कोनेरू विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणूनही नोकरी केली. तर २०१६ पासून २०१८ पर्यंत बीआरआयटी विद्यापीठातही प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होता. विशेष म्हणजे त्यानं २०१९ आणि २०२० मध्ये युपीएससीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षा दिली होती. या दोन्हीत तो उत्तीर्णही झाला होता..५० लाखांचा मुद्देमाल जप्तइंजिनिअर, पीएचडीधारक प्राध्यापक अन् युपीएससी उत्तीर्ण असलेला आरोपी गुन्हेगारीकडे का वळला? असा प्रश्न पोलिसांनाही पडला. दरम्यान, तपासात त्याने अनेकांची फसवणूक केल्याचं समोर आलंय. याआधीही तेलंगणात त्याच्या नावावर अनेग गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळालीय. हैदराबादमध्ये पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतर त्याच्याकडून १० डेबिट कार्ड, १२ पासबूक, सोने खरेदीच्या पावत्या, चार मोबाईल, टॅब, लॅपटॉप, दागिने, दोन कार असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. याशिवाय त्याच्या दोन खात्यांमधील २९ लाख रुपये गोठवण्यात आलेत..जुगाराचा नाद, कर्जबाजारीपुणे सायबर पोलिसांनी आरोपीचा माग काढला आणि त्याला हैदराबादमध्ये अटक केली. आरोपीने त्याच्या कुटुंबियांचीसुद्धा फसवणूक केलीय. कुटुंबियांसोबत त्याचा वाद सुरू असल्याची माहिती घरच्या लोकांनी दिलीय. तर जुगाराचाही त्याला नाद होता. त्याच नादात त्याने पैसे गमावल्याचंही सांगण्यात येतंय. ऑनलाइन जुगाराच्या नादामुळे तो कर्जबाजारी झाला होता. यानंतर त्यानं फसवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. त्याच्यावर ऑनलाइन फसवणुकीचे ८ गुनेह दाखल होते..दीड कोटी जुगारात संपवलेपुण्यातील खासगी विद्यापीठाला सितैयाने तब्बल अडीच कोटी रुपयांना गंडा घातला. यातले पैसे सितैयाने थेट त्याच्याच खात्यावर घेतले होते. अडीच कोटी खात्यावर येताच सितैयाने सासऱ्यानं घेतलेलं कर्ज फेडलं. घरमालकाला वर्षभराचं भाडं एकदम देऊन टाकलं. त्यानंतर दोन गाड्यांची खरेदी केली. शिवाय दीड कोटी रुपये त्यानं ऑनलाइन जुगारात संपवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. आता केवळ त्याच्या खात्यावर २९ लाख रुपये उरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.