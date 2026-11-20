यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी महागडे क्लासेस, मोठ्या शहरातील सुविधा किंवा आर्थिक संपन्नता आवश्यक असतेच असे नाही. जिद्द, मेहनत आणि योग्य नियोजनाच्या जोरावर प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते, हे अमित कुमार यांनी सिद्ध केले आहे. एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या अमित यांनी कोणत्याही खासगी कोचिंगशिवाय स्वअभ्यासाच्या बळावर यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवले. मात्र, त्यांच्या या यशामागे संघर्षाची मोठी कहाणी आहे. दोन प्रयत्नांमधील अपयश, कुटुंबातील आर्थिक अडचणी, भावाची गंभीर आजारपणातील परिस्थिती आणि स्वतःच्या आरोग्याच्या समस्या अशा अनेक संकटांचा सामना करत त्यांनी २०२५ च्या यूपीएससी आयएफएस परीक्षेत १२६ वी रँक मिळवली..चौथीपर्यंत स्वतःचे नावही लिहिता येत नव्हतेअमित कुमार यांचे बालपण एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबात गेले. शालेय जीवनाच्या सुरुवातीला त्यांची शैक्षणिक कामगिरी फारशी चांगली नव्हती. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, चौथीच्या वर्गापर्यंत त्यांना स्वतःचे नावदेखील लिहिता येत नव्हते. मात्र, दहावीच्या वर्गात पोहोचेपर्यंत त्यांनी अभ्यासात मोठी प्रगती केली. दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत त्यांनी संपूर्ण ब्लॉकमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला. त्यानंतर बारावीचे शिक्षण पूर्ण करून मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी आयआयटी बीएचयू (IIT-BHU) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) येथे प्रवेश मिळवला. तेथून त्यांनी अभियांत्रिकीची पदवी पूर्ण केली..तीन वर्षांची नोकरी सोडून यूपीएससीची तयारीआयआयटीमधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अमित यांनी एका खासगी कंपनीत नोकरी स्वीकारली. जवळपास तीन वर्षे त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केले. मात्र, अधिकारी होण्याचे ध्येय त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हते. अखेर त्यांनी नोकरी सोडून यूपीएससी परीक्षेची तयारी करण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिक परिस्थिती अनुकूल नसतानाही त्यांनी कोणत्याही कोचिंग क्लासचा आधार घेतला नाही. स्वतः अभ्यासाचे नियोजन करून स्वअभ्यासाच्या माध्यमातून त्यांनी परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली..भावाचे आजारपण, आर्थिक संकट आणि मायग्रेनचा त्रासयूपीएससीच्या तयारीदरम्यान अमित यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. घरातील आर्थिक परिस्थिती आणि वैद्यकीय आणीबाणीमुळे त्यांच्यावर मोठा ताण निर्माण झाला होता. त्यातच त्यांना मायग्रेनचा त्रासही सुरू झाला. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या काळात त्यांच्या मोठ्या भावाची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली होती. अशा परिस्थितीत अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक होते.आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी अमित यांनी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम म्हणजेच कॉपी इव्हॅल्युएटर म्हणून काम केले. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या मदतीने त्यांनी स्वतःच्या आर्थिक गरजा भागवल्या. त्याचबरोबर परीक्षेच्या तयारीतही सातत्य कायम ठेवले..Success Story: आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यश पाहायला तेच जगात नाहीत; दीपांशुने तिसऱ्याच प्रयत्नात UPSC मध्ये मिळवला ३८ वा क्रमांक!.दोन अपयशानंतर १२६ वी रँकयूपीएससीच्या सलग दोन प्रयत्नांमध्ये अपयश आल्यानंतरही अमित यांनी माघार घेतली नाही. उलट, त्यांनी आपल्या तयारीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. अभ्यासातील त्रुटी दूर करून नव्या जोमाने प्रयत्न सुरू ठेवले. अखेर यूपीएससी आयएफएस २०२५ परीक्षेत त्यांनी १२६ वी रँक मिळवली. या यशामुळे भारतीय वन सेवा अधिकारी होण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले..भावाचे स्वप्न पूर्ण झाले; मात्र त्याला यश पाहता आले नाहीअमित यांच्या या संपूर्ण प्रवासामागे त्यांच्या मोठ्या भावाची प्रेरणा होती. भावाने त्यांना कायम प्रोत्साहन दिले आणि अधिकारी होण्यासाठी पुढे जाण्याचे बळ दिले. भावासाठीच अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिलेल्या अमित यांनी अखेर ते पूर्ण केले. मात्र, त्यांच्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी मोठा भाऊ आज त्यांच्यासोबत नाही..अमित यांनी आपल्या मनातील खंत व्यक्त करताना सांगितले की, ज्याच्यासाठी आपण अधिकारी होण्याचे आणि वर्दी मिळवण्याचे स्वप्न पाहिले, तोच भाऊ हे यश पाहण्यासाठी या जगात राहिला नाही. आयुष्यातील हीच सर्वात मोठी खंत असल्याचे ते सांगतात. भावाने दिलेली प्रेरणा आणि त्याच्या अपूर्ण स्वप्नांची जबाबदारी मनात ठेवून अमित यांनी हा संघर्ष पूर्ण केला..प्रेयसीने साथ सोडली, त्याने जिद्द सोडली नाही! ७ वर्षांच्या संघर्षानंतर UPSC मध्ये मिळवला २३८ वा क्रमांक, कोण आहे आयुष कृष्णा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.