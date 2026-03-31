Kharg Island: अमेरिकेचा डोळा ‘खार्ग’ बेटावर; ट्रम्प यांचे सूतोवाच, तेलवाहू जहाजांना होर्मुझमधून परवानगी!

वॉशिंग्टन: इराणसाठी तेलाचे मुख्य टर्मिनल असलेल्या खार्ग बेटाचा ताबा घेण्याची कल्पना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडली आहे. पर्शियन आखातातील खार्ग बेटावर अमेरिकेचा डोळा आहे. ''कदाचित आपण खार्ग बेट घेऊ, कदाचित नाही. आमच्याकडे अनेक पर्याय आहेत,'' असे ट्रम्प यांनी सोमवारी 'फायनान्शियल टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले..इराण युद्धाला एक महिना पूर्ण झाला असून, इराणच्या उत्तर भागात असलेल्या एका पेट्रोकेमिकल कारखान्यावरही आज क्षेपणास्त्र हल्ला झाला. हा हल्ला इस्राईलने केल्याचा अंदाज आहे. तर, इराणने आज इस्राईलच्या हायफा शहरात असलेल्या तेलशुद्धीकरण कारखान्यावरही क्षेपणास्त्र हल्ले केले. या हल्ल्यामुळे प्रकल्पातील एका टाकीला आग लागली. मात्र, ती तातडीने नियंत्रणात आणल्याने मोठा धोका टळला..ट्रम्प उवाच...क्युबा हा अपयशी ठरलेला देश असून, तेथे प्रचंड गोंधळ आहे. त्यामुळे तो लवकरच कोसळेल.रशियाचे तेलवाहू जहाज क्युबाला जाण्यास परवानगी दिली आहे. एखाद्या देशाला क्युबाला तेल पाठवायचे असेल तरी काहीच अडचण नाही.इराणने सोमवार सकाळपासून काही दिवस दररोज २० तेलवाहू जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास परवानगी दिली आहे.