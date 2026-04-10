Israel Reaction Ceasefire : पुन्हा युद्धाची ठिणगी पडणार! अमेरिका–इराण युद्धविरामावर इस्रायलची तीव्र नाराजी; पाकिस्तानची मध्यस्थी अमान्य, काय आहे इतिहास

United States Iran tensions : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धविराम चर्चेत पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत इस्रायलने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या वादामुळे दोन्ही देशांतील अनेक वर्षांपासूनचा अविश्वास पुन्हा एकदा उघड झाला. इस्रायलच्या मते, ज्यांच्या नेतृत्वाकडून वारंवार इस्रायलविरोधी वक्तव्ये केली जातात, असा देश निष्पक्ष मध्यस्थ कसा ठरू शकतो?वादाची सुरुवात पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सोशल मीडियावर इस्रायलविरोधात केलेल्या कठोर वक्तव्यांपासून झाली. या वक्तव्यांना इस्रायलने भडकाऊ आणि अस्वीकार्य ठरवले आहे..इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची विधाने कोणत्याही सरकारकडून मान्य केली जाणार नाहीत, विशेषतः त्या देशाकडून जो स्वतःला शांतता चर्चेचा मध्यस्थ म्हणून मांडत आहे. इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री गिदोन सार यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया देत या वक्तव्यांना यहुदीविरोधी ठरवले आणि पाकिस्तानच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.भारतामधील इस्रायलचे राजदूत रूवेन अजार यांनीही स्पष्टपणे सांगितले की, इस्रायलला पाकिस्तानवर विश्वास नाही. पाकिस्तानचा दहशतवादाशी संबंधित भूतकाळ आणि इस्रायलला मान्यता न देण्याची भूमिका यामुळे विश्वासाचा प्रश्न निर्माण होतो, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, इस्रायलला पाकिस्तानपेक्षा अमेरिकेवर अधिक विश्वास आहे..दरम्यान, पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान स्वतःला जागतिक 'पीसमेकर' म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा आयोजित करण्यात आली असून त्यात अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांसारखे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले आहेत. मात्र, इस्रायलच्या विरोधामुळे पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे..इस्रायल–पाकिस्तान संबंधांचा इतिहासइस्रायल आणि पाकिस्तान यांच्यात आजपर्यंत औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झालेले नाहीत. 1947 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विभाजन योजनेला पाकिस्तानने विरोध केला होता. इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान डेविड बेन-गुरियन यांनी पाकिस्तानशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.1967 आणि 1973 च्या अरब–इस्रायल युद्धांमध्ये पाकिस्तानने थेट सहभाग घेतला नसला तरी अरब देशांना पाठिंबा दिला. पाकिस्तानी वैमानिकांनी जॉर्डन, इराक आणि सिरिया यांच्या वतीने इस्रायलविरुद्ध लढा दिला होता. त्यामुळे इस्रायलमध्ये पाकिस्तानकडे विरोधी देश म्हणून पाहिले जाते..Iran-America War: इस्लामाबादमध्ये दोन दिवसांची सुट्टी! युद्धविरामाचं श्रेय घेण्यासाठी पाकिस्तान फुल्ल तयारीत.1980 च्या दशकात पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमामुळे इस्रायलची चिंता वाढली होती. कहूटा अणुस्थळावर हल्ल्याची योजना इस्रायलने आखल्याची माहिती समोर आली होती, मात्र ती अमलात आली नाही.याउलट, सोव्हिएत-अफगाण युद्धादरम्यान पाकिस्तानची आयएसआय आणि इस्रायलची मोसाद यांनी अफगाण मुजाहिदीनना समर्थन देताना गुप्त सहकार्यही केले होते. 2005 मध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद कसुरी आणि इस्रायलचे सिल्वान शालोम यांची भेट झाली होती, जी एक सकारात्मक पाऊल मानली गेली. मात्र, अंतर्गत राजकीय आणि धार्मिक विरोधामुळे संबंध सामान्य होऊ शकले नाहीत..भारत–इस्रायल संबंधांचा प्रभावभारत आणि इस्रायल यांच्यातील वाढते संरक्षण सहकार्यही पाकिस्तानच्या भूमिकेवर परिणाम करत आहे. इस्रायल भारताला प्रगत शस्त्रास्त्रे आणि तंत्रज्ञान पुरवतो, ज्यामुळे दक्षिण आशियातील शक्ती संतुलन भारताच्या बाजूने झुकले आहे. पाकिस्तानसाठी ही परिस्थिती दुहेरी आव्हान मानली जाते. पाकिस्तानी पासपोर्टवर 'इस्रायल वगळता सर्व देशांसाठी वैध' असा स्पष्ट उल्लेख असतो. दोन्ही देशांमध्ये थेट प्रवास किंवा व्यापार संबंधही नाहीत.