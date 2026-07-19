US-Iran Conflict: ‘होर्मुझ’च्या नियंत्रणावरून संघर्ष तीव्र; अमेरिका-इराणचे एकमेकांच्या लष्करी, पायाभूत सुविधांवर हल्ले

दुबई: होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, शनिवारी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या लष्करी व पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही बाजूंनी सातत्याने हल्ले सुरू आहेत. संघर्षाचा केंद्रबिंदू आता होर्मुझ सामुद्रधुनी बनला असून, अमेरिका-इराण संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’ने शनिवारी पहाटे दिलेल्या माहितीनुसार, सलग सातव्या रात्री करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणमधील देखरेख केंद्रे, लष्करी रसद व्यवस्था, भूमिगत शस्त्रसाठे आणि सागरी क्षमतांशी संबंधित ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले.कुवेतने आपल्या हवाई हद्दीत घुसलेल्या इराणी क्षेपणास्त्रांचा आणि ड्रोनचा प्रतिकार केल्याचे सांगितले. .इराकने एरबिल शहरावर येणारे हल्लेखोर ड्रोन पाडल्याचा दावा केला. जॉर्डनच्या ‘पेट्रा’ वृत्तसंस्थेनुसार, देशाच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने इराणच्या क्षेपणास्त्रे निष्प्रभ केली. बहारीनमध्येही अनेक वेळा हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन वाजविण्यात आले..इराणची कबुलीअमेरिकी हवाई मोहिमेदरम्यान वीज पायाभूत सुविधांवर हल्ले झाल्याची कबुली इराणने प्रथमच दिली. ऊर्जा मंत्रालयाने दक्षिणेकडील तीव्र उष्णतेचा सामना करणाऱ्या प्रांतांतील नागरिकांना वीज बचतीचे आवाहन केले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलीकडील अमेरिकी हल्ल्यांत किमान ४६ जणांचा मृत्यू झाला असून, ४०० जण जखमी झाले आहेत..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.‘नियंत्रण इराणचेच’‘होर्मुझ’ सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण इराणचेच असावे आणि तेथून जाणाऱ्या जहाजांनी इराणला शुल्क भरावे, अशी भूमिका इराणने कायम ठेवली आहे. इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर मर्यादा आणण्यासाठी अमेरिकेने इराणच्या बंदरांभोवती पुन्हा नाकेबंदी लागू केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.