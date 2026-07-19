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US-Iran Conflict: ‘होर्मुझ’च्या नियंत्रणावरून संघर्ष तीव्र; अमेरिका-इराणचे एकमेकांच्या लष्करी, पायाभूत सुविधांवर हल्ले

global oil supply impact of Hormuz conflict: होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील वर्चस्वासाठी अमेरिका-इराण आमनेसामने; सलग हवाई हल्ल्यांमुळे खाडी प्रदेशातील तणाव, सुरक्षा धोक्यांची पातळी वाढली.
Tensions Rise Over Strait of Hormuz; US and Iran Exchange Major Attacks

Tensions Rise Over Strait of Hormuz; US and Iran Exchange Major Attacks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुबई: होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, शनिवारी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या लष्करी व पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही बाजूंनी सातत्याने हल्ले सुरू आहेत. संघर्षाचा केंद्रबिंदू आता होर्मुझ सामुद्रधुनी बनला असून, अमेरिका-इराण संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे.

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