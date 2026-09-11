BRICS Summit: भारतातल्या ब्रिक्स परिषदेमुळे अमेरिका अस्वस्थ! गरळ ओकत म्हटलं, ''सहभागी देशांना युद्धच विभागून टाकेल''

US Frustrated Over BRICS 2026 Summit in India: भारतात आयोजित होत असलेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे अमेरिकेत मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. अमेरिकी माध्यमे आणि वृत्तपत्रांमधून ही चीड स्पष्टपणे समोर येत आहे. जगातील अनेक देश अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, अमेरिकेचे प्रसिद्ध वृत्तपत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने ब्रिक्स परिषदेवर थेट निशाणा साधला आहे. .ब्रिक्स देश एकीचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्यात एकमत नाही, या विकसनशील महासत्तांना पाश्चात्त्य देशांना पर्याय तर उभा करायचा आहे, पण युद्धच त्यांना आपापसात विभागून टाकत आहे, असा टोला या वृत्तात लगावण्यात आला आहे. तसेच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या गटाचे नेते नवी दिल्लीत एकत्र येत असताना, सुरू असलेली युद्धे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती त्यांच्या एकतेची कठोर परीक्षा घेत आहेत..Pune Fraud News : आजार बरा करण्याच्या बहाण्याने भोंदू महिलेने उकळले ४५ हजार; बिबवेवाडीतील भोंदू मोनाली विधातेविरुद्ध गुन्हा दाखल.ब्रिक्स हा अमेरिकेचे वर्चस्व असलेली जागतिक व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करणारा गट आहे. या परिषदेत भारत, चीन, रशिया आणि ब्राझीलसारखे देश सहभागी होत असून, पाश्चात्त्य वित्तीय संस्थांवरील जागतिक अवलंबित्व कमी करण्यात त्यांना विशेष स्वारस्य आहे. मात्र, याच गटात संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांचाही समावेश आहे, जो अमेरिकेचा सुरक्षा भागीदार आहे..AI Superintelligence Race: AI माणसांना संपवू शकतो; Anthropic च्या संशोधकाने राजीनामा देत दिला गंभीर इशारा! .इराणच्या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अमेरिकी वृत्तपत्राने लिहिले की, पाश्चात्त्य देशांच्या कठोर निर्बंधांनंतरही आपण एकटे पडलेलो नाही, हे जगाला दाखवण्याचा इराणचा आटापिटा सुरू आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी मार्ग बाधित करणाऱ्या युद्धात इराण अडकलेला असताना, ब्रिक्समधील इतर सदस्य देशांना मात्र स्वस्त आणि अखंड ऊर्जा पुरवठ्याची गरज आहे. अशा वेळी इराणची आक्रमक भूमिका इतर देशांच्या आर्थिक हितांना छेद देणारी ठरू शकते, असेही यात म्हटले आहे.