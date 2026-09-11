देश

BRICS Summit: भारतातल्या ब्रिक्स परिषदेमुळे अमेरिका अस्वस्थ! गरळ ओकत म्हटलं, ''सहभागी देशांना युद्धच विभागून टाकेल''

US Media Targets New Delhi Summit Over Internal Division and Geopolitics: ब्रिक्स हा अमेरिकेचे वर्चस्व असलेली जागतिक व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करणारा गट आहे. या परिषदेत भारत, चीन, रशिया आणि ब्राझीलसारखे देश सहभागी आहेत.
donald trump

donald trump

esakal

संतोष कानडे
Updated on

US Frustrated Over BRICS 2026 Summit in India: भारतात आयोजित होत असलेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे अमेरिकेत मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. अमेरिकी माध्यमे आणि वृत्तपत्रांमधून ही चीड स्पष्टपणे समोर येत आहे. जगातील अनेक देश अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, अमेरिकेचे प्रसिद्ध वृत्तपत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने ब्रिक्स परिषदेवर थेट निशाणा साधला आहे.

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
america
delhi
BRICS
BRICS civilizational legacy
Marathi News Esakal
www.esakal.com