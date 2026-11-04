Global Politics: अमेरिकेतील निकालांमुळे 'उजव्यां'ना धक्का? 'जागतिक राजकारणात अति-उजव्या लाटेचा प्रभाव ओसरतोय..!' कोणी केला दावा?

Washington: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीतील जनमताचा कल स्पष्ट होऊ लागल्यानंतर त्याचा पडसाद जगभरात विविध क्षेत्रांमध्ये उमटताना दिसत आहेत. इरानच्या विरोधातील लढाईला आपला नकार असल्याचा स्पष्ट संदेश देतानाच अमेरिकी जनतेने विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात स्पष्ट कौल दिला आहे. अमेरिकी मतदारांमध्ये स्पष्टपणे ट्रम्पविरोधी लाट असल्याचे राजकीय निरिक्षकांचे म्हणणे आहे. या निकालाचे अनेक अन्वयार्थ लावले जात असताना स्पेनच्या अध्यक्षांनी मोठे विधान केले आहे..Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाने मिळवलेल्या मोठ्या यशाचे पडसाद आता जागतिक राजकारणात उमटू लागले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण गमवावे लागले आहे. या निकालांकडे केवळ अमेरिकेतील सत्ताधारी पक्षाला बसलेला धक्का म्हणून पाहिले जात नाही, तर जगभरात प्रभाव वाढवणाऱ्या अतिउजव्या विचारसरणीच्या राजकारणालाही हा निकाल इशारा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ यांनी याच पार्श्वभूमीवर जागतिक अतिउजव्या लाटेचा प्रभाव ओसरत असल्याचे दावा केला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.US Midterm Election 2026 : मध्यावधीचा धक्का ट्रम्पना सहन होण्यापलिकडचा, सत्तेवर संकट ते महाभियोगाची टांगती तलवार; नेमका विषय काय?.अमेरिकेतील मतदारांनी प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांची सूत्रे डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे सोपवली आहेत. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्सनी कॅन्सस, टेक्सास, आयोवा, ओहायो, नॉर्थ कॅरोलिना आणि साउथ कॅरोलिनासारख्या राज्यांत महत्त्वाच्या जागा जिंकल्या आहेत. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहातही रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक जागा कमी झाल्या. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या राजवटीच्या उर्वरित काळात त्यांच्यासमोर राजकीय आव्हाने वाढणार आहेत..या निकालांमागे अमेरिकेतील वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती, इराणमधील युद्ध आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांविषयीची नाराजी ही प्रमुख कारणे असल्याचे निवडणुकीनंतरच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे. ट्रम्प यांच्या समर्थित उमेदवारांनाही अनेक महत्त्वाच्या मतदारसंघांत पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे मतदारांनी केवळ स्थानिक उमेदवारांनाच नव्हे, तर राष्ट्राध्यक्षांच्या नेतृत्वालाही कौल दिल्याचे मानले जात आहे..स्पेनचे पंतप्रधान सांचेझ यांनी या निकालांचे स्वागत करताना अमेरिकेतील जनतेने द्वेष, लिंगभेद आणि हवामान बदल नाकारणाऱ्या धोरणांविरोधात मतदान केल्याचे म्हटले. ब्राझीलमध्ये जे घडले, तेच अमेरिकेत घडले आणि आता स्पेनमध्येही असेच घडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. अतिउजव्या राजकारणाची जागतिक लाट आता उतरणीकडे सरकू लागली असल्याचा दावा सांचेझ यांनी केला आहे..सांचेझ यांच्यासह इतरही काही नेत्यांनी या मुद्यावर विधाने केली आहे. मात्र असे असले तरी आधी ब्राझिल आणि आता अमेरिकेतील निवडणुकीच्या निकालावरून जगभरातील अतिउजव्या विचारसरणीचा प्रभाव संपत असल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल, असाही मतप्रवाह आहे. ट्रम्प यांच्या पराभवातून मतदारांचा बदलता कल आणि सत्ताधाऱ्यांबद्दलची नाराजी स्पष्ट झाली आहे. आता आगामी काळात युरोपसह इतर देशांतील निवडणुकांवर या निकालांचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.