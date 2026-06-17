'US पॅसिफिक कमांड', अमेरिकेनं हटवला 'इंडो' शब्द; भारताचा उल्लेख करत मोठी घोषणा

अमेरिकेकडून इंडो पॅसिफिक कमांडचं नाव बदलण्यात आलं आहे. आता या नावातून इंडो शब्द हटवला असून त्याचं मूळ नाव युएस पॅसिफिक कमांड असं करण्यात आलंय. अमेरिकेच्या युद्ध विभागाने या बदलाची घोषणा केलीय. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या लष्करी कमांडला पुन्हा त्यांचं ऐतिहासिक नाव मिळालं आहे. या नावावर त्यांनी ७ दशकांपेक्षा जास्त काळ काम केलं होतं. अमेरिकेच्या युद्ध विभागाने भारताचा उल्लेख करत म्हटलं की, या कमांडची हद्द भारताच्या पश्चिम सीमेपर्यंतच असेल. Why the US Removed ‘Indo’ From Its Military Command.अमेरिकेनं २०१८मध्ये घेतलेल्या प्रतिकात्मक रणनीतीक निर्णयाला बदललंय. २०१८मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री जिम मॅटिस यांनी कमांडचं नाव बदलून युएस इंडो पॅसिफिक कमांड केलं होतं. त्यावेळी अमेरिकेनं सांगितलं होतं की, हा बदल हिंदी महासागरातील वाढतं महत्त्व आणि प्रशांत महासागरातील सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केला आहे..Operation Tiger : ५० कोटींचे डील, प्रत्येकाला १५ कोटी अॅडव्हान्स, राऊतांचा आरोप; दिल्लीत दाखल झालेले ठाकरेंचे ६ खासदार कोण?.युद्ध विभागानं जुनं नाव पुन्हा कायम करण्याच्या उद्देशाबाबत सांगितलं की, ऐतिहासिक ओळख आणि त्याच्या वारशाचा आदर करण्यासाठी बदल केला आहे. हे नाव कमांडच्या ऐतिहासिक वारशाचा आदार करतं. प्रशांत क्षेत्रात सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अभिमानाची आणि एकतेची भावना निर्माण होईल आणि प्रोत्साहन मिळेल..युएस पॅसिफिक कमांडची स्थापना १ जानेवारी १९४७ रोजी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रूमॅन यांनी केली होती. हे अमेरिकेचं सर्वात जुनं आणि मोठं कमांड असून ७० वर्षांच्या इतिहासात युएस पॅसिफिक कमांड म्हणून सेवा बजावली आहे. या कमांडच्या अधिकार क्षेत्रात भारताचाही समावेश असून जवळपास ३ लाख ७५ हजार नागरीक आणि लष्कर तैनात आहे. आता याचं नाव बदलल्यानं कामात किंवा रचनेत बदल होणार नसल्याचंही अमेरिकेनं स्पष्ट केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.