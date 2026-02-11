देश
Crime: प्रेम प्रकरण की आणखी काही...? आत्या आणि भाचीनं एकाच वेळी जीवन संपवलं; पोलिसांनी सांगितली धक्कादायक माहिती
Aunt and niece suicide news: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आत्या आणि भाचीनं एकाच वेळी जीवन संपवलं आहे. या प्रकरणामुळे आता खळबळ उडाली आहे.
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील रहिमाबाद येथे दोन मुलींच्या प्रेमकथेचा दुःखद अंत झाला. त्यांनी ट्रेनसमोर उडी मारली. त्या आत्या आणि भाची होत्या. एका मैत्रिणीचे नीतूचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते पण तिच्या पतीशी मतभेद झाल्यामुळे ती तिच्या पालकांच्या घरी राहत होती. दुसरी मुलगी शशी हिचे काही दिवसांपूर्वीच बाळंतपण झाले होते. त्यांनी आत्महत्या का केली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.