Crime: झाडाला बांधले, कपडे फाडले अन् बेदम मारहाण... भावासह प्रसिद्ध गायिकेसोबत अमानुष कृत्य, धक्कादायक कारण समोर

बस्ती जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जिथे एका भोजपुरी गायिकेवर हल्ला करण्यात आला. नंतर तिच्या भावाला फटकारल्याबद्दल झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हेगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दलित गायिकेशी संबंधित या घटनेमुळे दलित समुदायातील सदस्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबाने पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बस्ती जिल्ह्यातील कलवारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भाटपुरवा गावात एका दलित तरुणाला गुंडांनी बेदम मारहाण केली. हा तरुण गुंडांच्या घरी त्यांच्या गैरवर्तनाची तक्रार करण्यासाठी गेला होता. यादरम्यान त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. गुंडांनी दलित तरुणाला झाडाला बांधले, त्याचे कपडे फाडले आणि काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. गुंडांनी त्याला झाडाला बांधले आणि इतके मारहाण केली की काठ्याही तुटल्या. .Supreme Court: मोठी बातमी! मुलांच्या बालपणी पालकांनी विकलेले मालमत्ता व्यवहार मुले रद्द करू शकतात, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.कसा तरी, तो तरुण पळून गेला आणि आपला जीव वाचवण्यासाठी उसाच्या शेतात लपला. श्रीचंदची बहीण सीमा ही भोजपुरी गायिका आहे आणि तिचे कुटुंब या घटनेने खूप घाबरले आहे. पीडित श्रीचंद म्हणाला की, तो त्याच्या मोठ्या भावासोबत कॉलनीतून घरी परतत होता. वाटेत शिवशांतने त्यांना थांबवले आणि शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. श्रीचंद घरी पोहोचताच त्याने त्याच्या कुटुंबाला घटनेची माहिती दिली. त्यांनी त्याला शिवशांतच्या कुटुंबाकडे तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. .त्यानंतर श्रीचंद त्याच्या बहिणीसह आधार कार्ड दुरुस्त करण्यासाठी शिवशांतच्या घरी थांबला. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी कुटुंबाने श्रीचंदला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. आरोपींच्या कुटुंबीयांनी पीडितेची बहीण सीमा हिला गाडीतून बाहेर काढले. मारहाण करायला सुरुवात केली. त्यांनी गाडीची काच फोडली आणि अमानुषतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. प्रथम त्यांनी पीडितेला काठ्यांनी मारहाण केली. नंतर त्याचा शर्ट फाडला आणि दोरीने झाडाला बांधून त्याला गंभीर मारहाण केली. .पीडित सीमाने सांगितले की, जेव्हा आम्ही आमच्या कुटुंबीयांकडे तक्रार करायला गेलो तेव्हा त्यांनी मला जातीवाचक शिवीगाळ केली. मला गाडीतून बाहेर काढले आणि मारहाण केली. त्यानंतर त्यांनी माझ्या दोन्ही भावांना मारहाण केली. माझ्या भावाला झाडाला बांधून नग्न केले. इतका मारहाण केली की काठीही तुटली. त्यांनी गाडीची काच फोडली. त्यांनी गाडीत ठेवलेली ४२ हजार रुपये रोख आणि त्याच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी हिसकावून घेतली..Virginity Test: संतापजनक! आधी कौमार्य चाचणी करा, नंतरच प्रवेश... मदरशाकडून सातवीतील विद्यार्थिनीकडे प्रमाणपत्राची मागणी.या प्रकरणाबाबत, कलवारी सर्कल सीओ प्रदीप कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले की, पीडितेच्या तक्रारीवरून कलवारी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . जखमींवर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. गावात पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत आणि पुढील कारवाई सुरू आहे. आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल , असे त्यांनी सांगितले.