Crime: झाडाला बांधले, कपडे फाडले अन् बेदम मारहाण... भावासह प्रसिद्ध गायिकेसोबत अमानुष कृत्य, धक्कादायक कारण समोर

Dalit Bhojpuri Singer Beating: एका भोजपुरी गायिकेचा छळ करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. त्यानंतर तिच्या भावाला झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
बस्ती जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जिथे एका भोजपुरी गायिकेवर हल्ला करण्यात आला. नंतर तिच्या भावाला फटकारल्याबद्दल झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हेगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दलित गायिकेशी संबंधित या घटनेमुळे दलित समुदायातील सदस्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबाने पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली आहे.

