Crime: मुलीने घरातून ५०० रुपये चोरले, वडिलांना राग अनावर, शाळेतून जंगलात नेले अन्...; १४ वर्षीय मुलीसोबत नको ते कृत्य

Uttar Pradesh Crime News: मुलीने घरातून ५०० रुपये चोरले. यामुळे वडिलांना राग अनावर झाला. यानंतर वडीलांनी तिला शाळेतून जंगलात नेले. यानंतर तिच्यासोबत रक्तरंजित प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे.
Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यात एक भयानक घटना उघडकीस आली आहे. एका वडिलांनी आपल्या अल्पवयीन मुलीची केवळ खिशाच्या पैशासाठी घरातून ५०० रुपये चोरले म्हणून हत्या केली. याचा संताप वडिलांना झाला. त्यानंतर त्याने आपल्या मुलीचा गळा दाबून खून केला आणि तिचा मृतदेह कालव्यात फेकून दिला. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

