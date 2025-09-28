Crime: मुलीने घरातून ५०० रुपये चोरले, वडिलांना राग अनावर, शाळेतून जंगलात नेले अन्...; १४ वर्षीय मुलीसोबत नको ते कृत्य

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यात एक भयानक घटना उघडकीस आली आहे. एका वडिलांनी आपल्या अल्पवयीन मुलीची केवळ खिशाच्या पैशासाठी घरातून ५०० रुपये चोरले म्हणून हत्या केली. याचा संताप वडिलांना झाला. त्यानंतर त्याने आपल्या मुलीचा गळा दाबून खून केला आणि तिचा मृतदेह कालव्यात फेकून दिला. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना बुलंदशहरच्या अनुपशहर पोलीस स्टेशन परिसरात घडल्याचे वृत्त आहे. मृत अल्पवयीन मुलगी १४ वर्षांची होती. तिचा खून करणाऱ्या तिच्या वडिलांचे नाव अजय शर्मा आहे. आरोपी वडिलांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी मुलीचा मृतदेह शाळेच्या गणवेशात कालव्यात तरंगताना पोलिसांना आढळला. याप्रकरणी तपास सुरू करण्यात आला..Rahul Gandhi : राहुल गांधींचा दक्षिण अमेरिका दौरा; चार देशांतील नेत्यांशी संवाद.पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) तेजवीर सिंह यांनी सांगितले की, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. तिची ओळख पटविण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यात आली. त्यानंतर तिचे वडील अजय शर्मा यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान, अजय शर्माने कबूल केले की, गुरुवारी दुपारी जेवणाच्या वेळी तो आपल्या मुलीला शाळेतून घेण्यासाठी गेला तेव्हा घरी जाण्याऐवजी तो तिला त्याच्या शेतात घेऊन गेला..तेजवीर सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, अजय शर्माने पोलिसांना सांगितले की, त्याने त्याच्या मुलीचा स्कार्फने गळा दाबून खून केला. तिचा मृतदेह कालव्यात फेकून दिला. सिंह म्हणाले, "आरोपीने पोलिसांना सांगितले की त्याची मुलगी अनेकदा पैसे चोरते. त्याचे अनेक वेळा समुपदेशन करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी तिने घरातून ५०० रुपये चोरले होते. त्यामुळे तो तिच्यावर रागावला होता. .Kupwara Encounter : जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराची धडक कारवाई, कुपवाडात दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा; आठ दिवसांत दुसरी चकमक.आरोपी वडिलांविरुद्ध खून आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मुलीची आई सुमन देवी म्हणाली की, तिच्या पतीने तिच्या मुलीला अभ्यासासाठी नातेवाईकाच्या घरी सोडल्याचा दावा करून तिची दिशाभूल केली. दुसऱ्या दिवशी एका शेजाऱ्याने तिला सांगितले की तिच्या मुलीचा मृतदेह जवळच्या कालव्यात सापडला आहे. १४ वर्षीय सुमन चार भावंडांमध्ये मोठी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.