Crime: ८ वर्षांपासून प्रेम, पण लग्नाआधी प्रियकराची भलतीच मागणी, प्रेयसीला मोठा धक्का बसला अन् पोरीनं नको तो निर्णय घेतला

उत्तर प्रदेशातील बरेली येथून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. हुंड्याच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे पुरूषाने महिलेशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने आठ वर्षांच्या प्रेमप्रकरणाचा दुःखद अंत झाला. मनाने दुःखी झालेल्या महिलेने तिच्या प्रियकराच्या घरी जाऊन विष प्राशन केले. कुटुंब आणि शेजाऱ्यांनी तिला ताबडतोब जिल्हा रुग्णालयात नेले, जिथे तिची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. .पोलिसांनी महिलेचा जबाब नोंदवला आहे. आरोपी प्रियकर कासिम आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुरूष आणि त्याचे कुटुंब फरार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण बारादरी पोलीस स्टेशन परिसरातील एका परिसरातील आहे. २२ वर्षीय महिलेच्या वडिलांचा आरोप आहे की, "माझ्या मुलीची जवळच राहणाऱ्या कासिमशी सुमारे आठ वर्षांपासून मैत्री होती. त्यांना एकमेकांशी लग्न करायचे होते..Crime: पत्नी निघून गेली; नराधम बापानं १४ वर्षीय लेकीला वासनेचं बळी केलं अन्...; २ महिन्यांनी जे घडलं त्यानं सारेच हादरले.चार वर्षांपूर्वी, जेव्हा ही बातमी परिसरात पसरली, तेव्हा दोन्ही कुटुंबांनी समुदायाशी चर्चा करून नातेसंबंध निश्चित केला. काही काळानंतर दोन्ही कुटुंबांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि संबंध तुटले. तीन महिन्यांपूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली. लग्नाची तारीख निश्चित झाली. तरुण कासिम आणि त्याच्या कुटुंबाने हुंडा म्हणून पैसे आणि स्पोर्ट्स बाईकची मागणी केली. .मुलीच्या वडिलांचा आरोप आहे की, त्यांनी आर्थिक अडचणींमुळे ही मागणी पूर्ण करण्यास नकार दिला. यामुळे संतापलेल्या कासिमच्या कुटुंबाने लग्नाला पुढे जाण्यास नकार दिला. शनिवारी मुलीला याचा खूप त्रास झाला. ती एकटीच कासिमच्या घरी गेली आणि त्याच्या आईशी बोलू लागली. वाद झाला. कासिमच्या आईने तिच्या मुलीला ढकलले आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली. .या अपमानामुळे आणि मानसिक छळामुळे व्यथित होऊन मुलीने तिच्या प्रियकराच्या दारातच विषारी पदार्थ प्राशन केले. शेजाऱ्यांनी तिला पडताना पाहिले तेव्हा त्यांनी ताबडतोब तिच्या कुटुंबाला कळवले. कुटुंबाने तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच, बारादरी पोलीस स्टेशनचे प्रभारी धनंजय पांडे पोलीस पथकासह जिल्हा रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी डॉक्टरांकडून मुलीच्या प्रकृतीची चौकशी केली आणि तिचा जबाब नोंदवला..Crime: आई आणि काकाला नको त्या अवस्थेत पाहिलं; लेकाचा पारा चढला, रागाच्या भरात भलतंच घडलं.तिच्या जबाबात मुलीने स्पष्टपणे सांगितले की, कासिम आणि त्याच्या कुटुंबाने हुंडा मागितला. तिच्या वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी संबंध तोडले. "अपमान आणि वेदनांना कंटाळून मी हे पाऊल उचलले." मुलीच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कासिम, त्याची आई आणि वडिलांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ, धमकी देणे आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे..निरीक्षक धनंजय पांडे म्हणाले की, तरुणीची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की तिने विषारी पदार्थ सेवन केला असेल. कदाचित टॉयलेट क्लीनर असेल. आरोपी पुरूष आणि त्याचे कुटुंब घरातून पळून गेले आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेण्यासाठी छापे टाकत आहेत.