देश

Crime: भयंकर! ४० वर्षीय प्रेयसीला २७ वर्षीय प्रियकराकडून मूल हवं होतं; तरुणाच्या पत्नीला कळलं अन् भलतंच कांड घडलं!

Varanasi Boyfriend Murder Girlfriend: एखाद्या विवाहित महिलेला दुसऱ्या पुरुषाकडून गर्भधारणा झाली तर मुलाची वैधता, घटस्फोट आणि व्यभिचार यासह अनेक कायदेशीर समस्या उद्भवतात.
Crime

Crime

sakal 

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशात दररोज पती-पत्नी, प्रेयसी, बॉयफ्रेंड आणि विवाहित महिलांमधील विवाहबाह्य संबंधांबद्दल आणि त्यांच्या भयानक परिणामांबद्दल चर्चा उघड होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये एक अशी कहाणी समोर आली आहे जी सर्वांनाच धक्का देणारी आहे. विवाहित महिलेचे आधी तिच्या २७ वर्षीय प्रियकरासोबत अवैध संबंध होते. नंतर तिने त्याच्यावर मुलासाठी दबाव आणला.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
murder
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
uttar pradesh crime
crime in uttar pradesh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com