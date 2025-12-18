Crime: भयंकर! ४० वर्षीय प्रेयसीला २७ वर्षीय प्रियकराकडून मूल हवं होतं; तरुणाच्या पत्नीला कळलं अन् भलतंच कांड घडलं!

देशात दररोज पती-पत्नी, प्रेयसी, बॉयफ्रेंड आणि विवाहित महिलांमधील विवाहबाह्य संबंधांबद्दल आणि त्यांच्या भयानक परिणामांबद्दल चर्चा उघड होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये एक अशी कहाणी समोर आली आहे जी सर्वांनाच धक्का देणारी आहे. विवाहित महिलेचे आधी तिच्या २७ वर्षीय प्रियकरासोबत अवैध संबंध होते. नंतर तिने त्याच्यावर मुलासाठी दबाव आणला. .यूपी पोलिसांच्या तपासात असे दिसून आले की, अनुपमाची इच्छा गर्भवती राहण्याची आणि तिच्या पतीकडून नाही तर तिचा प्रियकर मोहितकडून मूल होण्याची होती. परंतु ही इच्छा पूर्ण होण्यापूर्वीच अनुपमावर एक भयानक प्रसंग ओढवला. ज्यामुळे हा खटला गुन्हेगारी आणि तीव्र कायदेशीर वादाचा विषय बनला. अनुपमा पटेल आणि मोहित यादव यांचे आधीच लग्न झाले होते. .मोहितने जेव्हा नाते सुरू केले तेव्हा तो अविवाहित होता. नंतर त्याने अंजली नावाच्या महिलेशी लग्न केले. लग्नानंतरही मोहित अनुपमा पटेलसोबत रिलेशनशिपमध्ये राहिला. अनुपमा अंगणवाडी सेविका होती आणि वाराणसीतील शारदा बिहार भागात एकटीच राहत होती. दूध खरेदी करताना त्यांची भेट झाली. जवळीक निर्माण झाली. अगदी शारीरिक संबंधही निर्माण झाले. अनुपमा मोहितपासून गर्भवती होऊ इच्छित होती. पण मोहितने नकार दिला. .भयंकर हत्याकांड! पोटच्या पोरानं आई-वडिलांचं आधी वरवंट्यानं डोकं ठेचलं; नंतर करवतीने मृतदेहांचे तुकडे करून नदीत दिले फेकून.अनुपमा तिचा प्रियकर मोहितवर मूल होण्यासाठी दबाव आणू लागली. निराश होऊन मोहितने त्याची पत्नी अंजलीला हे सांगितले. त्यांनी एके दिवशी अनुपमाची हत्या केली. वाराणसी पोलिसांनी उघड केले आहे की, अनुपमा पटेल उर्फ सीता ही लक्ष्मणपूरमधील शारदा विहार कॉलनीत राहत होती. मोहितही त्याच कॉलनीत भाड्याच्या घरात राहत होता. अनुपमा दूध विक्रेता म्हणून काम करत होती. मोहित अनेकदा अनुपमाच्या दुकानात दूध खरेदी करण्यासाठी येत असे. या काळात दोघांमध्ये बोलणे सुरू झाले आणि नंतर त्यांचे नाते निर्माण झाले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनुपमाला मूल नव्हते. म्हणून तिला मोहितकडून मूल हवे होते. तिने त्याच्यावर अनैतिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप आहे. मोहितने नकार दिल्यावर तिने त्याला पोलीस तक्रारीत अडकवण्याची धमकी दिली. मोहितने अंजलीशी लग्न केले. लग्नानंतरही ती त्याच्यावर शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणत राहिली..मोहितने त्याची पत्नी अंजलीला ही गोष्ट सांगितली. त्यानंतर त्यांनी अनुपमाला संपवण्याचा एक भयानक कट रचला. ११ डिसेंबर रोजी सकाळी ते अनुपमाच्या घरी निघाले. मात्र अंजली काही अंतरावर थांबली. मोहितने मागच्या दाराने घरात प्रवेश केला. अनुपमाची हत्या केली. हत्येनंतर त्यांनी दरोडा टाकण्याचा कट रचला. त्यांनी पीडितेच्या शरीरावरील सोन्याचे दागिने, मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम घेतली. पळून गेले..वाराणसीच्या एडीसीपी नीतू कात्यायन यांच्या मते, घटनेच्या २४ तासांच्या आत आरोपी जोडप्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी हत्येच्या वेळी घातलेले रक्ताने माखलेले कपडे, चोरीचे सोन्याचे दागिने, एक मोबाईल फोन आणि ७३,६४० रुपये रोख जप्त केले. शिवपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लक्ष्मणपूरमध्ये घडलेल्या या हत्येचा उलगडा झाला आहे. भारतीय कायद्यानुसार व्यभिचार हा गुन्हा नाही, परंतु तो घटस्फोटासाठी एक कारण असू शकतो. .VIDEO : बस चालवत असतानाच चालकाला अचानक आला हृदयविकाराचा झटका; मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रवाशांचे प्राण वाचवले, पण स्वत:....पती आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट मागू शकतो. दुसरीकडे, जर व्यभिचारातून मूल जन्माला आले तर भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत पती हा मुलाचा कायदेशीर पिता असतो. हा कायदा मुलांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. कायदेशीररित्या, पतीला बाल आधार प्रदान करावा लागू शकतो, जरी जैविक पिता दुसरा कोणी असला तरीही. पती डीएनए चाचणीद्वारे बेकायदेशीरपणा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.