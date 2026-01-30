Crime: भयंकर! अंगावर अनेक वार अन्...; विवस्त्र अवस्थेत महिलेचा मृतदेह आढळला, नेमकं काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक हत्येची घटना घडली आहे. पीपीगंजमधील नाल्यावरील पुलाखाली झुडपात एका नग्न महिलेचा मृतदेह आढळला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. शुक्रवारी सकाळी काही रहिवासी नेहमीप्रमाणे फिरायला गेले होते. झुडपात मृतदेह पाहून ते घाबरले. पीपीगंज पोलीस ठाण्याला तात्काळ कळवण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात महिलेचा शिरच्छेद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घटनास्थळापासून ते मृतदेह सापडलेल्या झुडपांपर्यंत विविध ठिकाणी पोलिसांना रक्ताचे डाग आढळले आहेत. महिलेची रस्त्यावर हत्या करण्यात आली असावी किंवा तिचा मृतदेह ओढून पुलाखालील झुडपात फेकण्यात आला असावा असा संशय आहे. नग्न अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने प्रकरण आणखी गंभीर झाले आहे. संपूर्ण घटनेचा विचार करता पोलीस बलात्काराच्या दृष्टिकोनातून तपास करत आहेत..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.सध्या या महिलेची ओळख पटलेली नाही. तिचे वय सुमारे ३५ वर्षांचे असल्याचा अंदाज आहे. घटनेची माहिती मिळताच अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. एसएसपी राजकरण नायर यांनी सांगितले की, अज्ञात महिलेचा मृतदेह सापडल्याची गंभीर दखल घेतली जात आहे. तपास सुरू आहे. महिलेची ओळख पटलेली नाही आणि तिची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..कुटुंबीयांनी लग्नाला विरोध दर्शविला; प्रेमीयुगुलानं मलप्रभा नदीत उडी मारुन संपवलं जीवन, एकमेकांना घट्ट मिठी मारलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह.आरोपीची ओळख पटविण्यासाठी घटनास्थळाच्या आजूबाजूच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे प्रकरण पोलिसांसाठी आव्हान बनले आहे. आरोपीची ओळख पटविण्यासाठी घटनास्थळाच्या आजूबाजूच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास सुरू असून लवकरच आरोपीला अटक केली जाईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.