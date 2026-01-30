देश

Crime: भयंकर! अंगावर अनेक वार अन्...; विवस्त्र अवस्थेत महिलेचा मृतदेह आढळला, नेमकं काय घडलं?

Uttar Pradesh Crime News: एका पुलाखालील झुडपात एका अज्ञात महिलेचा नग्न मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.
Gorakhpur woman deadbody found

Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक हत्येची घटना घडली आहे. पीपीगंजमधील नाल्यावरील पुलाखाली झुडपात एका नग्न महिलेचा मृतदेह आढळला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. शुक्रवारी सकाळी काही रहिवासी नेहमीप्रमाणे फिरायला गेले होते. झुडपात मृतदेह पाहून ते घाबरले. पीपीगंज पोलीस ठाण्याला तात्काळ कळवण्यात आले.

