Crime: 'तुझ्यामुळे माझी बहीण गेली...'! मामाचे शब्द ऐकताच भाचा संतापला; रागात खेळच संपवला, वादाचं कारण काय?

उत्तर प्रदेशातील बरेली जिल्ह्यातील देवरानिया पोलीस स्टेशन परिसरातील एका घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. आईच्या मृत्यूमुळे दुःखी असलेल्या एका तरुणाने रागाच्या भरात आपल्या मामाची हत्या केली. या घटनेचा संबंध घरगुती वाद आणि वैयक्तिक संघर्षाशी जोडला जात आहे. देवरानिया पोलीस स्टेशनच्या शहााबाद परिसरात ही घटना घडली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, परिसरातील रहिवासी काडे राम यांनी सांगितले की, त्यांची बहीण सुशीला देवी आणि मेहुणे सुमारे अडीच महिन्यांपूर्वी पिलीभीतहून त्यांच्या घरी राहायला आले होते. कुटुंबात सर्व काही सामान्य होते. परंतु सुशीला देवीचा मुलगा सोमपाल दारूचे व्यसन करत होता. तो अनेकदा दारू पिऊन भांडत असे. ज्यामुळे कुटुंबात कलह निर्माण होत असे. २६ ऑक्टोबरच्या रात्री सोमपाल दारू पिऊन घरी आला. रागाच्या भरात त्याने त्याच्या बाईकवर पेट्रोल ओतून तिला आग लावली. जेव्हा बाईक जळू लागली तेव्हा त्याची आई सुशीला देवी ती विझवण्यासाठी धावली. ती आगीत अडकली आणि गंभीर भाजली. कुटुंबाने ताबडतोब सुशीला देवी यांना बरेली येथील रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु त्यांची प्रकृती खालावत गेली. अखेर शनिवारी उपचारादरम्यान सुशीला देवी यांचे निधन झाले. आईच्या मृत्यूची बातमी ऐकताच कुटुंब हादरून गेले..संध्याकाळी, सुशीला देवीचा मृतदेह शवविच्छेदनानंतर परत आणल्यानंतर तो काही दिवसांपूर्वी तिने खरेदी केलेल्या त्याच जागेवर ठेवण्यात आला. सुशीलाचे भाऊ, काडे राम आणि मोतीराम, त्यांच्या बहिणीचा मृतदेह पाहण्यासाठी जात होते. वाटेत त्यांची भेट त्यांचा भाचा सोमपालशी झाली. संतप्त झालेल्या मोतीरामने सोमपालला फटकारले आणि म्हटले, "तुमच्यामुळे आमची बहीण मेली.".हे ऐकून दोघांमध्ये वाद झाला. परिस्थिती चिघळत असताना रागाच्या भरात मोतीरामने सोमपालच्या डोक्यावर काठीने वार केले. त्यावेळी सोमपालने विळा धरला होता. संतापलेल्या सोमपालने त्याच विळ्याने त्याचा मामा मोतीराम यांच्यावर वारंवार हल्ला केला. वार इतके जोरदार होते की, मोतीराम जागीच मरण पावला. त्याचा मृतदेह रक्ताने माखलेला जमिनीवर पडला. घटनेनंतर सोमपाल घटनास्थळावरून पळून गेला..घटनेची माहिती मिळताच, देवरानिया पोलीस ठाण्यातील पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. मृतदेह ताब्यात घेतले आणि पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले. सुशीला देवी आणि मोतीराम या दोन्ही भावंडांचे मृतदेह बरेली येथे पाठवण्यात आले. काडे रामच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी सोमपालविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्याच रात्री उशिरा पोलिसांनी सोमपालला अटक केली. त्याची चौकशी सुरू केली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे वृत्त आहे.