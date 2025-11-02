देश

Crime: 'तुझ्यामुळे माझी बहीण गेली...'! मामाचे शब्द ऐकताच भाचा संतापला; रागात खेळच संपवला, वादाचं कारण काय?

Youth Murder Uncle: उत्तर प्रदेशातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका भाच्याने रागातून त्याच्या मामाची हत्या केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
उत्तर प्रदेशातील बरेली जिल्ह्यातील देवरानिया पोलीस स्टेशन परिसरातील एका घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. आईच्या मृत्यूमुळे दुःखी असलेल्या एका तरुणाने रागाच्या भरात आपल्या मामाची हत्या केली. या घटनेचा संबंध घरगुती वाद आणि वैयक्तिक संघर्षाशी जोडला जात आहे. देवरानिया पोलीस स्टेशनच्या शहााबाद परिसरात ही घटना घडली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

