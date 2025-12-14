Crime: आधी अमानुष मारहाण; नंतर जीवे मारण्याची धमकी, शिक्षकाचं ७ वीच्या विद्यार्थिनीसोबत धक्कादायक कृत्य, कारण काय?

उत्तर प्रदेशातील गाजीपूर येथील एका शाळेतील शिक्षकाने सातवीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला बेदम मारहाण केली. ती विद्यार्थिनी शाळेच्या आवारात तिच्या मैत्रिणीशी बोलत असताना शिक्षकाने तिला पाहिले आणि तिच्यावर हल्ला केला. त्याने तिला भिंतीवर ढकलले आणि लाथा आणि ठोसे मारले. शिक्षकाने तिला इतके मारहाण केली की, ती शाळेतच बेशुद्ध पडली. त्यानंतर तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली..जेव्हा कुटुंबीयांनी चौकशीसाठी शिक्षकाकडे संपर्क साधला तेव्हा शिक्षकाने निर्भयपणे सांगितले, "मी तुला जीवानिशी मारेन." ही घटना गाजीपूरच्या सादत पोलिस स्टेशन हद्दीतील बिशुनपूर तांडवा येथील महावीर इंटर कॉलेजमध्ये घडली. ११ डिसेंबर रोजी, सातवीची एक विद्यार्थिनी शाळेच्या आवारात तिच्या मैत्रिणींसोबत गप्पा मारत होती. शिक्षक घनश्याम गुप्ता विद्यार्थिनीच्या संभाषणावर नाराज झाले. .UP Gangster Act : गांधींच्या फोटोवर गोळी आणि गोडसेचे गुणगान! महामंडलेश्वर पूजा पांडेवर UP पोलिसांनी का लावला 'गँगस्टर' कायदा ?.शिक्षकाने तिला इतकी मारहाण केली की ती कॉलेजच्या आवारात बेशुद्ध पडली. असा आरोप आहे की शिक्षिकेने तिला लाथ मारली आणि ठोसा मारला आणि भिंतीवर आपटले. विद्यार्थिनी बेशुद्ध पडल्यानंतर कॉलेज प्रशासन हादरले. कसा तरी गावकऱ्यांना आणि नंतर विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती मिळाली. जेव्हा लोकांनी कॉलेजमध्ये पोहोचून शिक्षक घनश्याम गुप्ता यांना मारहाणीबद्दल विचारपूस केली. .Kashi Annapurna Temple : देशातील पहिले मंदिर! काशीच्या अन्नपूर्णा मंदिरात आता १ वर्षापर्यंतच्या बाळांनाही मिळणार खास 'दूध' प्रसाद!.तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे उत्तर दिले, "मी तुलाही अशाच प्रकारे मारहाण करेन; तुला जे करायचे ते कर." गरज पडल्यास त्याने तिला जीवे मारण्याची धमकीही दिली. विद्यार्थ्याच्या आजीनेही याबद्दल कॉलेज व्यवस्थापनाकडे तक्रार केली. परंतु त्यांनाही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर विद्यार्थिनीची आजी, राधिका देवी, दुसऱ्या दिवशी, १२ डिसेंबर रोजी सादत पोलीस ठाण्यात गेली. शिक्षक घनश्याम गुप्ता यांच्याविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी कारवाई केली. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि पुढील कार्यवाही सुरू केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.