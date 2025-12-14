देश

Crime: आधी अमानुष मारहाण; नंतर जीवे मारण्याची धमकी, शिक्षकाचं ७ वीच्या विद्यार्थिनीसोबत धक्कादायक कृत्य, कारण काय?

Uttar Pradesh Crime News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका शिक्षकाने सातवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला अमानुष मारहाण केली आहे. यानंतर त्या शिक्षकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशातील गाजीपूर येथील एका शाळेतील शिक्षकाने सातवीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला बेदम मारहाण केली. ती विद्यार्थिनी शाळेच्या आवारात तिच्या मैत्रिणीशी बोलत असताना शिक्षकाने तिला पाहिले आणि तिच्यावर हल्ला केला. त्याने तिला भिंतीवर ढकलले आणि लाथा आणि ठोसे मारले. शिक्षकाने तिला इतके मारहाण केली की, ती शाळेतच बेशुद्ध पडली. त्यानंतर तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली.

