Crime: पतीचा अश्लील व्हिडिओ बनवला; नंतर पत्नीनं धमकावलं अन्...; जे घडलं त्यानं सर्वच हादरले, प्रकरण काय?

उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीवर तिच्या प्रियकरासोबत मिळून त्याची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे. स्योहारा परिसरातील एका गावातील रहिवासी असलेल्या या पुरूषाने सुमारे दहा वर्षांपूर्वी कोतवाली देहात परिसरातील एका तरुणीशी लग्न केले. त्यांना चार मुले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दीड वर्षांपासून पती मुरादाबादमध्ये भाड्याच्या घरात राहत होता आणि दुकान चालवत होता. तो महिन्यातून एकदा किंवा दोनदाच आपल्या मुलांना आणि पत्नीला भेटण्यासाठी घरी येत असे. गेल्या वर्षभरात त्याच्या पत्नीचे वर्तन अचानक बदलले. ती वारंवार भांडू लागली. पतीला तिचा दुसऱ्या पुरूषाशी अवैध संबंध असल्याचा संशय आला. त्याने चौकशी केली तेव्हा त्याच्या संशयाची पुष्टी झाली..पत्नीने तिच्या प्रियकरासह घरातून अंदाजे अडीच लाख रुपयांचे सामान चोरले. ते सर्व तिच्या प्रियकराला दिले. पतीने विरोध केला तेव्हा पत्नीने त्याला धमकावण्यास सुरुवात केली. पतीच्या म्हणण्यानुसार, पत्नीने त्याचे अश्लील व्हिडिओ बनवून आणि पैशांची मागणी करून त्याला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. सार्वजनिक बदनामीच्या भीतीने, त्याला त्याच्या प्रियकराच्या खात्यात ११,००० रुपये पाठवण्यास भाग पाडले गेले..पण कहाणी तिथेच संपली नाही. काही दिवसांनी पतीला त्याच्या पत्नीच्या मोबाईल फोनवर एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग सापडले. ज्यामध्ये तो आणि तिचा प्रियकर त्याचा खून करण्याचा कट रचत होते. हे ऐकून तो हादरला. पीडितेने ताबडतोब पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. आता तपासात काय निष्पन्न होते ते पाहायचे आहे. हा पतीने केलेला खोटा आरोप आहे की, पत्नीने खरोखरच स्वतःच्या पतीला संपवण्याचा कट रचला होता. सध्या तपास सुरू आहे.