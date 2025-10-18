देश

Crime: पतीचा अश्लील व्हिडिओ बनवला; नंतर पत्नीनं धमकावलं अन्...; जे घडलं त्यानं सर्वच हादरले, प्रकरण काय?

Bijnor Crime News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. पैशांसाठी पत्नीने एक संतापजनक कृत्य केले आहे.
Crime

Crime

Sakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीवर तिच्या प्रियकरासोबत मिळून त्याची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे. स्योहारा परिसरातील एका गावातील रहिवासी असलेल्या या पुरूषाने सुमारे दहा वर्षांपूर्वी कोतवाली देहात परिसरातील एका तरुणीशी लग्न केले. त्यांना चार मुले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
Wife
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com