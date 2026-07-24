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Crime News: पहिल्या पतीचं निधन, दुसऱ्यानं सोडलं; नंतर पत्नीनं तिसऱ्या नवऱ्याला जिवंत जाळून संपवलं, धक्कादायक कारण समोर

Wife Burns Husband Alive: एका महिलेने मालमत्तेच्या लोभापायी तिच्या पतीला बाथरूममध्ये जिवंत जाळले. मृताच्या मुलीने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी सावत्र आईविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Wife Burns Husband Alive

Wife accused of burning Husband alive

Crime

Vrushal Karmarkar
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उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील सदर कोतवाली परिसरातील कल्याणी मोहल्ल्यातून एक धक्कादायक आणि खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. ५६ वर्षीय हृदेश तिवारी यांना त्यांची तिसरी पत्नी रानू आणि तिच्या कुटुंबीयांनी ज्वलनशील पदार्थ ओतून कथितरित्या जिवंत जाळले. गंभीररित्या भाजलेल्या हृदेश यांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

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