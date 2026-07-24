Crime News: पहिल्या पतीचं निधन, दुसऱ्यानं सोडलं; नंतर पत्नीनं तिसऱ्या नवऱ्याला जिवंत जाळून संपवलं, धक्कादायक कारण समोर

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील सदर कोतवाली परिसरातील कल्याणी मोहल्ल्यातून एक धक्कादायक आणि खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. ५६ वर्षीय हृदेश तिवारी यांना त्यांची तिसरी पत्नी रानू आणि तिच्या कुटुंबीयांनी ज्वलनशील पदार्थ ओतून कथितरित्या जिवंत जाळले. गंभीररित्या भाजलेल्या हृदेश यांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..या भीषण घटनेचे विविध पैलू पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीतून आणि मृताची मुलगी सोनमने दिलेल्या जबाबातून उलगडले. सोनमने सांगितले की, तिच्या जन्मदात्या आईचे २०२३ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये तिचे वडील हृदेश तिवारी यांनी रानू नावाच्या महिलेशी कोर्ट मॅरेज केले. हे रानूचे तिसरे लग्न होते. कारण तिचा एक आधीचा नवरा मरण पावला होता आणि दुसऱ्याने तिला सोडून दिले होते..Crime News: शाळेत १० रुपये चोरल्याचा आरोप; रागात शिक्षिकेकडून मारहाण, घरी येताच १० वर्षीय मुलीनं जीवन संपवलं.असा आरोप आहे की, रानू लग्नापासूनच हृदेशला ब्लॅकमेल करत होती आणि पैसे व मालमत्ता तिच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी त्याच्यावर सतत दबाव टाकत होती. दबावाखाली येऊन हृदेश तिला अर्धा भूखंड देण्यास तयार झाला. हा गुन्हा गुरुवारी घडला. ज्या दिवशी कटाची नोंदणी होणार होती. सोनम तिच्या मुलीच्या म्हणण्यानुसार, गुरुवारी दुपारी जेव्हा तिचे वडील बाथरूममध्ये गेले, तेव्हा तिची सावत्र आई रानू आणि तिच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी त्यांच्यावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून त्यांना पेटवून दिले..Wardha News: हुंड्यासाठी लग्न मोडले! पत्रिका वाटल्या, मंडप सजला...पण नवरदेव फिरकलाच नाही; १० लाख आणि ८० ग्रॅम सोने मागितले.जेव्हा जवळच्या लोकांनी हृदेशला जळताना पाहिले, तेव्हा आरोपी महिलेने स्वतःला वाचवण्यासाठी आग विझवण्याचे नाटक केले. ती स्वतःही किरकोळ भाजली असून सध्या जिल्हा रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत यांनी सांगितले की, मृत हृदेश तिवारी यांची मुलगी सोनम हिने दाखल केलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे, आरोपी सावत्र आई रानू हिच्या विरोधात संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, भाजलेल्या महिलेवर पोलीस कोठडीत उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.