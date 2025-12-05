Crime: लग्नात वराच्या दाजीचा पारा चढला; रागातून अनेकांना कारखाली चिरडलं, तिघांचा मृत्यू, धक्कादायक कारण समोर

उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यात एका लग्न समारंभात डीजे सिस्टीमवरून वाद झाला. या वादानंतर संतप्त आणि मद्यधुंद अवस्थेत एका तरुणाने लोकांवर आपली कार चालवली. ज्यामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. आरोपी कौशल यादव घटनास्थळावरून पळून गेला. यामुळे खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कासगंज जिल्ह्यातील गंजदुंडवारा कोतवाली भागातील कादरगंज रोडवर ही घटना घडली. डीजे सिस्टीमवरून झालेल्या वादानंतर एका संतप्त तरुणाने आपली गाडी घेऊन लोकांवर धाव घेतली तेव्हा झेडएस पॅलेस गेस्ट हाऊसमध्ये झालेल्या लग्न समारंभात गोंधळ उडाला. या लग्नाला कोतवाली गंजदुंडवारा येथील नागला मानसा येथील रहिवासी रामसानेही यादव यांचा मुलगा विकास उपस्थित होता..High Court Live Verdict : "विवाहाचं कायदेशीर वय पूर्ण झालं नाही तरीही...."; 'लीव्ह इन' बाबत उच्च न्यायालयाचा धक्कादायक निर्णय!.मिळालेल्या माहितीनुसार, डीजे वादानंतर, कौशल यादव, रामचंद्र यांचा मुलगा, रहिवासी नागला मलखान, पोलीस स्टेशन, जैथरा, जिल्हा एटा, अतिथीगृहातून बाहेर पडला. त्याचे वडील रामचंद्र, त्याचे मित्र रमन आणि प्रदीप आणि दोन अनोळखी व्यक्तींसह त्याला समजावण्यासाठी अनेक लोक त्याच्या मागे गेले. अचानक कौशल यादव एका कारमध्ये बसला. गाडी सुरू केली आणि वेगाने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या लोकांना चिरडले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला. समारंभ शोकात बदलला..या कार अपघातात वराचे मामा, मामा आणि मामासह पाच जण जखमी झाले. गंजदुंडवारा येथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर तिघांनाही कासगंज जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. जिथे उपचारादरम्यान ब्रिजेशचा मृत्यू झाला. गंभीर जखमी गिरीश चंद्र आणि सुरेश चंद्र यांना जिल्हा रुग्णालयातून अलीगढ मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले. गिरीश चंद्र यांचे वाटेतच निधन झाले. तर सुरेश चंद्र यांचा अलीगढ मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..Courtroom Drama: सुनावणी सुरू झाली अन् वकील तोंडावर टेप लावून आले; न्यायालयात घडला विश्वासघाताचा प्रसंग, न्यायाधीशही संतापले.अपघातानंतर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. गिरीश आणि ब्रिजेश यांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. तर सुरेश चंद्र यांचे शवविच्छेदन अलिगड मेडिकल कॉलेजमध्ये सुरू आहे. मृत्यूची बातमी मिळताच तिन्ही कुटुंबांवर शोककळा पसरली आणि परिसरात शोककळा पसरली. आरोपी कौशल यादव घटनास्थळावरून पळून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.