देश

EV घेणाऱ्यांना मोठा फायदा! जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगवर मिळणार लाखोंची सवलत, योगी सरकारची मोठी घोषणा

Uttar Pradesh Launches EV Transformation Scheme: उत्तर प्रदेश सरकारने NCR भागात जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगवर नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी २.५६ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ जाहीर केला आहे.
EV

EV

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी योगी सरकारने दिल्ली-एनसीआर (NCR) क्षेत्रातील उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्यांमध्ये 'परिवर्तन योजना' लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन इलेक्ट्रिक वाहने (EV) खरेदी करणाऱ्या वाहनधारकांना २.५६ लाख रुपयांपर्यंतचा थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

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