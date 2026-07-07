EV घेणाऱ्यांना मोठा फायदा! जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगवर मिळणार लाखोंची सवलत, योगी सरकारची मोठी घोषणा

वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी योगी सरकारने दिल्ली-एनसीआर (NCR) क्षेत्रातील उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्यांमध्ये 'परिवर्तन योजना' लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन इलेक्ट्रिक वाहने (EV) खरेदी करणाऱ्या वाहनधारकांना २.५६ लाख रुपयांपर्यंतचा थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे..नव्या आणि जुन्या वाहनांवर मोठी सवलत १०० टक्के मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क माफएनसीआर क्षेत्रातील बीएस-१ (BS-I) ते बीएस-४ (BS-IV) पर्यंतच्या जुन्या ट्रक आणि बस अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्रावर जमा करून त्याऐवजी नवीन BS-VI किंवा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना मोटार वाहन कर (रोड टॅक्स) आणि नोंदणी शुल्कात १० वर्षांसाठी १०० टक्के सवलत दिली जाणार आहे..जुन्या BS-VI आणि ई-वाहनांनाही लाभआधीच वापरलेल्या BS-VI किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवरही मोटार वाहन करात ५० टक्के सवलत मिळणार असून ही सवलतही १० वर्षांसाठी लागू राहील.इलेक्ट्रिक वाहनांवर अतिरिक्त आर्थिक लाभडिझेल आणि सीएनजी वाहनांच्या खरेदीवर ५ टक्के व्याज सवलत तसेच इंधन कूपन दिले जाणार आहेत. तर इलेक्ट्रिक वाहनांना विशेष प्राधान्य देत वाहनाच्या प्रकारानुसार ६४ हजार रुपयांपासून २.५६ लाख रुपयांपर्यंत थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. याशिवाय वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून (OEM) सुरुवातीला ८ टक्के अतिरिक्त सवलतही दिली जाणार आहे..Nanded: गुंठेवारी प्रमाणपत्रे आता घरबसल्या मिळणार ऑनलाइन; नांदेड मनपाची डिजिटल कारभाराकडे मोठी झेप, गैरप्रकारांनाही आळा बसणार.थकीत करही होणार माफउत्तर प्रदेशचे परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्रा यांनी सांगितले की, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत ग्राहकांचा विश्वास वाढला असून आतापर्यंत सरकारने २१० कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान वितरित केले आहे.नव्या नियमांनुसार, एनसीआरमध्ये नोंदणीकृत आणि एका वर्षापेक्षा अधिक काळ मोटार वाहन कर थकीत असलेल्या जुन्या बस आणि ट्रकवरील थकीत कर पूर्णपणे माफ केला जाईल. मात्र, त्यासाठी संबंधित वाहन अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्रावर (RVSF) जमा करून स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आणि त्यानंतरच नवीन वाहनाची नोंदणी करणे आवश्यक असेल..उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर धोरण-२०२६ ला मंजुरीयोगी मंत्रिमंडळाने राज्याला जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम डेटा सेंटर केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर धोरण-२०२६ मंजूर केले आहे. यापूर्वीचे धोरण २७ जानेवारी २०२६ रोजी संपुष्टात आले होते.धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्यया धोरणांतर्गत राज्यात २ गिगावॉटची अतिरिक्त क्षमता विकसित करणे आणि २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..Nashik Rain Alert : पर्यटकांना मोठा झटका! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे अंजनेरी, हरिहर गड अन् दुगारवाडी धबधब्याकडे जाणारे रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त.बुंदेलखंड आणि पूर्वांचलला विशेष प्रोत्साहनआयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा यांनी सांगितले की, प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी बुंदेलखंड आणि पूर्वांचलमधील डेटा सेंटर प्रकल्पांना अतिरिक्त आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा दिल्या जातील.कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि हरित तंत्रज्ञानावर भरधोरणात GPU आधारित पायाभूत सुविधा, ऊर्जा कार्यक्षमता, टियर-३ आणि टियर-४ दर्जाच्या डेटा सेंटर्सना प्रोत्साहन तसेच एआय कम्प्युट बूस्टरसारख्या अत्याधुनिक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे..५० हजारांहून अधिक रोजगाराची संधीया जागतिक दर्जाच्या डेटा सेंटर परिसंस्थेमुळे आयटी आणि आयटी-सक्षम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. या धोरणामुळे ७,५०० जणांना दीर्घकालीन थेट रोजगार, तर डेटा सेंटर उभारणीच्या काळात सुमारे ५० हजार जणांना अल्पकालीन थेट रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी २०२२ च्या सुधारित धोरणाअंतर्गत २१,३४३ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ६ डेटा सेंटर पार्क आणि ७ मोठे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.