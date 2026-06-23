भीषण अपघात! बसमधून उरताच ट्रकने उडवलं, चिमुकलीसह दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू, तिघांची प्रकृती गंभीर...

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशातील हापूड जिल्ह्यात आज पहाटे भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत एका चिमुकलीसह दोघांचा मृत्यू झाला असून, सहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या प्रवाशांना भरधाव ट्रकने चिरडल्याने हा भीषण अपघात झाला. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गोंडा येथील सोहराब गेट डेपोतून निघालेली रोडवेज बस नवी दिल्लीकडे जात होती. मंगळवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास हापूड मधील सोहना फ्लायओव्हरजवळ बसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे चालकाने बस सर्व्हिस लेनमध्ये उभी केली. प्रवाशांना दुसऱ्या बसमध्ये बसवण्याची तयारी सुरू असताना अनेक जण खाली उतरून रस्त्याच्या कडेला उभे होते..Junnar Accident : ओतूरजवळ भीषण अपघात: आयशर टेम्पो-दुचाकी समोरासमोर धडक; तरुण पिता व तीन वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू.याचवेळी मागून भरधाव वेगाने आलेल्या ट्रकने उभ्या असलेल्या प्रवाशांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात सुमारे पाच वर्षांच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. अचानक घडलेल्या या दुर्घटनेनंतर परिसरात एकच आक्रोश पसरला. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले. पोलिसांनीही घटनास्थळी धाव घेत जखमींना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. गंभीर जखमी असलेल्या तिघांना पुढील उपचारांसाठी मेरठ येथे हलवण्यात आले आहे..Sangola Accident: टायर फुटल्यानंतर नियंत्रण सुटले, दुसऱ्या वाहनाची जोरदार धडक; सांगोल्यात हृदयद्रावक घटना.दरम्यान, उपचार सुरू असताना मीरा नावाच्या महिलेचाही मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून, अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. ट्रक चालकाचा शोध सुरू असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.