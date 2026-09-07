देश

हिरा ठाकूर यांचा काँग्रेस प्रवेश, भाजपाला मोठा धक्का; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Heera Thakur Joins Congress : डॉ. हीरा ठाकूर यांनी भाजपला रामराम ठोकत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.
Heera Thakur joins Congress

Heera Thakur joins Congress

esakal

Shubham Banubakode
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उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री डॉ. हीरा ठाकूर यांनी भाजपला रामराम ठोकत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.

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