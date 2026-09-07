हिरा ठाकूर यांचा काँग्रेस प्रवेश, भाजपाला मोठा धक्का; राजकीय वर्तुळात खळबळ

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री डॉ. हीरा ठाकूर यांनी भाजपला रामराम ठोकत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे..लखीमपूर खीरी जिल्ह्यातील गोला विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित असलेले हीरा ठाकूर यांचा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठा प्रभाव आहे. ते दोन वेळा विधान परिषदेचे सदस्य म्हणजेच एमएलसी राहिले आहेत. विधान परिषदेत त्यांनी सभापती, उपनेते यांसारखी महत्त्वाची जबाबदारीही सांभाळली आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांसाठी काम करणारा नेता म्हणूनही त्यांची ओळख आहे..विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला मोठा धक्का, अमरावतीतील बड्या नेत्याचा पक्षाला रामराम, दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचा आरोप....हीरा ठाकूर यांची राजकीय कारकीर्द बहुजन समाज पक्षातून पुढे आली. मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बसप सरकारच्या काळात ते पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक होते. नाई समाजाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांना दोन वेळा विधान परिषदेत पाठवण्यात आलं. जवळपास १२ वर्षे ते एमएलसी राहिले. मात्र २००९ मध्ये पक्षविरोधी कारवायांचा आरोप करत मायावती यांनी त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यानंतर ठाकूर यांनी समाजवादी पक्षाची वाट धरली..अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली २०१२ ते २०१७ या काळात उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचं सरकार होतं. या काळात ठाकूर यांना राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली होती. एप्रिल २०१८ मध्ये हीरा ठाकूर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजप सरकारच्या काळात त्यांची उत्तर प्रदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जाही देण्यात आला होता. २०२४ मध्ये भाजपने त्यांच्यावर खीरी लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपवली होती..Congress leader joins BJP: काँग्रेसचे खंडाळा तालुकाध्यक्ष भाजपमध्ये; बावधनमध्ये जयकुमार गोरेंच्या उपस्थितीत जाहीर पक्षप्रवेश!.दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून ते भाजपामध्ये नाराज असल्याची चर्चा होती. अशातच आज हिरा ठाकूर यांनी भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. विशेष म्हणजे पुढील विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना झालेल्या या पक्षबदलामुळे त्याची राजकीय चर्चा आणखी रंगली आहे. सध्या ते ‘राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. मागास समाजाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारा नेता म्हणून ते आपली भूमिका मांडत आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या पुढच्या राजकीय भूमिकेकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.