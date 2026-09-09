वीज गेली, मेणबत्तीच्या उजेडात रुग्णावर उपचार करण्याची वेळ; सरकारी रुग्णालयातला धक्कादायक प्रकार, VIDEO VIRAL

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्वसामान्य जतनतेसाठी चांगल्या दर्जाची आरोग्य व्यवस्था उभारल्याचे दावे सातत्याने केले जातात. मात्र अनेक ठिकाणी आरोग्य विभागाचा ढिसाळ कारभार दिसून येतो. आता उत्तराखंडमध्ये एका रुग्णालयात वीज नसल्यानं मेणबत्तीच्या उजेडात रुग्णांवर उपचार केले जात असल्याचं समोर आलंय. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..काशीपूरच्या एलडी भट्ट हॉस्पिटलमध्ये हा प्रकार घडला आहे. रुग्णालयात वीज गेल्यानं अंधार पडला होता. यावेळी हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या रुग्णांवर चक्क मेणबत्ती लावून उपचार करण्याची वेळ डॉक्टरांवर आली. सोशल मीडियावर रुग्णालयातला व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात दिसतं की, डॉक्टर मेणबत्तीच्या अंधूक उजेडात औषधाची चिठ्ठी लिहीत आहेत. तसंच रुग्णांची तपासणीही केली जात आहे. व्हिडीओ समोर आल्यानंतर या घटनेवर संताप व्यक्त केला जात आहे..मुलांना शाळेत जायला चीनने बांधली ९०० फूट उंच लिफ्ट, आता पर्यटकांची होते गर्दी; विद्यार्थ्यांचा ३ तासांचा प्रवास काही मिनिटात.एलडी भट्ट रुग्णालयाच्या चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस के दीक्षित यांनी घडलेल्या प्रकारावर स्पष्टीकरण दिलं. तसंच रुग्णालयात पॉवर बॅकअप नसल्याचे आरोप फेटाळून लावले. पॉवर बॅकअपसाठी दोन जनरेटर आणि पुरेसे इन्व्हर्टर असल्याचं त्यांनी सांगितले..इमर्जन्सीमध्ये जनरेटर पूर्ण रुग्णालयाला पावर बॅकअप देतात. सोशल मीडियावर आलेला व्हिडिओ ओपीडीतला आहे. वीज गेल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था सुरू होण्यास १० मिनिटांचा वेळ लागला. यापुढे असं घडू नये म्हणून लवकरच ऑनलाइन युपीएसची व्यवस्था कऱण्यात येणार असल्याची माहितीही रुग्णालय प्रशासनाने दिली..जिल्हा प्रशासनानेही या घटनेची दखल घेतली आहे. उधम सिंह नगरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची माहिती नुकतीच समजली आहे. काशीपूरच्या चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंटशी बोलून सविस्तर माहिती घेईन. या प्रकरणी बेजबाबदारपणा आढळून आल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.