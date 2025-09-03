दरड कोसळली, रस्त्याने चालत जाणाऱ्याला धडकला भला मोठा दगड; थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL

उत्तराखंडमध्ये गेल्या काही आठवड्यापासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी, ढगफुटी यामुळे भूस्खलन होऊन दुर्घटनाही घडल्या आहेत. अनेक रस्ते बंद झाल्यानं वाहतूक ठप्प झाली आहे. वीजपुरवठा खंडित झाला असून पाणी पुरवठाही काही भागात बंद आहे. पर्वतीय भागात सातत्यानं भूस्खलनाच्या घटना समोर येत आहेत. आता अल्मोडा इथं दरड कोसळल्याची घटना घडलीय. पर्वतावरून खाली कोसळणारे दगड धडकून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे..भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवायला नेमलेला अधिकारी हटवा, भाजप आमदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनाच धमकी; दोघांची एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अल्मोडातील भिकियासैन-रामनगर मार्गावर भूस्खलन झालं. यावेळी काही जण रस्त्याने चालत येत होते. यातील एकाच्या अंगावर वरून कोसळणारा भलामोठा दगड आला. दगडाचा मार डोक्याला लागून व्यक्ती गंभीर जखमी झालीय. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्यात घटना किती भयंकर होती हे दिसतंय..एका व्यक्तीला दगड लागल्यानंतर वरून आणखी काही दगड खाली आले. दरम्यान, यानंतर जेव्हा दरड कोसळायची थांबली तेव्हा नागरिकांनी खात्री करून तिथे जात जखमी व्यक्तीला बाहेर काढलं. त्याला गंभीर दुखापत झाली असून तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलंय..हिमाचल प्रदेशातही मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलनाच्या घटना घढत आहेत. मंगळवारी रात्री उशिरा कुल्लुतील आखाडा बाजार परिसरात दरड कोसळल्याची घटना घडलीय. यात दोघे जण गाडले गेले आहेत. एका घराच्या खोलीत ते झोपले होते. भूस्खलनाची माहिती मिळताच एनडीआरएफ, पोलीस आणि प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले आहे. बचावकार्य सुरू असून ढिगाऱ्याखाली बेपत्ता असलेल्यांचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.