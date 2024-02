Uttarakhand UCC: बहीण-भावांना समान वाटा दिल्यास स्त्रीभ्रूण हत्या वाढणार ? मुस्लिम सदस्यांचा आक्षेप

डेहराडून : बहुचर्चित समान नागरी संहिता विधेयकावर आज उत्तराखंड विधिमंडळात चर्चेला सुरूवात झाली. विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या सदस्यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव मांडला. आम्ही या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध केलेला नाही पण त्यातील काही तरतुदींचा फेरआढावा घेणे गरजेचं असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

तर बहीण-भावांना समान वाटा दिल्यास स्त्रीभ्रूण हत्या वाढतील असा दावा मुस्लीम सदस्यांकडून करण्यात आला आहे.