Vadodara Boat Capsized: नियतीची क्रूर थट्टा! आई-वडिलांना १७ वर्षांनंतर झाली मुलगी; बोट दुर्घटनेत गमावला जीव

अहमदाबाद : नियती किती क्रूर असू शकते हे गुजरातमधील वडोदरा इथल्या कुटुंबाबाबत दिसून आलं आहे. त्यांच्या चिमुकलीचा शाळेच्या सहलीदरम्यान नौका उलटल्यानं झालेल्या अपघतात मृत्यू झाला. या मुलीच्या जन्मासाठी तिच्या आई-वडिलांना तब्बल १७ वर्षे म्हणजेच जवळपास दोन दशकं वाट पाहावी लागली होती.

पण त्यांचा हा आनंद नियतीनं पुन्हा काढून घेतला. या दुर्घटनेत या चिमुकलीच्या चुलत भावाचा देखील मृत्यू झाला आहे. त्यामुळं इथं व्यक्त होण्यासाठी आता शब्दही फुटणार नाहीत. या दोघा चुलत बहिण-भावावर शनिवारी अत्यंसंस्कार करण्यात आले. (vadodara boat capsized girl born after 17 years of prayers and her cousin also among deaths)