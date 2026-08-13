Varanasi Airport Upgrade: वाराणसी विमानतळावर लंडन-दुबईसारखी हायटेक सुरक्षा; बायोमेट्रिक कॅमेरे, फेस रिकग्निशन अन् AI ची नजर

वाराणसी (उत्तर प्रदेश): लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारासोबतच येथील सुरक्षा व्यवस्थेतही मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. नव्या आणि विस्तारित विमानतळ परिसरात लंडनच्या हिथ्रो आणि दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धर्तीवर स्मार्ट सर्व्हिलन्स, ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग, बायोमेट्रिक ओळख, डिजिटल अॅक्सेस कंट्रोल आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित निगराणी व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. नव्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी देखरेख करणे शक्य होणार असून संशयास्पद हालचाली तात्काळ ओळखता येणार आहेत..३९ लाखांवरून १ कोटी प्रवाशांची क्षमतावाराणसी विमानतळाचा सध्या विस्तार सुरू आहे. यामध्ये नवीन टर्मिनल इमारत, टनल आणि रनवे उभारण्याचे काम सुरू असून, ही कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. विस्तारानंतर विमानतळाची वार्षिक प्रवासी क्षमता सुमारे ३९ लाखांवरून १ कोटी प्रवाशांपर्यंत वाढणार आहे.प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने त्यांच्यावर प्रभावीपणे नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली उभारण्याची तयारी करण्यात येत आहे.सीआयएसएफच्या जवानांची संख्या घटणार?सध्या विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी सीआयएसएफचे सुमारे ४५० कर्मचारी तैनात आहेत. यामध्ये एक कमांडंट, तीन असिस्टंट कमांडंट, १२ निरीक्षकांसह विविध पदांवरील कर्मचारी आहेत.नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू झाल्यास सीआयएसएफची संख्या सुमारे ३००पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले असून नवीन एसओपी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, परदेशी विमानतळांच्या धर्तीवरील सुरक्षा मॉडेल लागू न झाल्यास मनुष्यबळ ६५०पर्यंत वाढवण्याचा पर्यायही विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले आहे..कॅमेऱ्यांच्या नजरेत प्रत्येक हालचालनव्या सुरक्षा व्यवस्थेत विमानतळाच्या विविध भागांमध्ये अत्याधुनिक कॅमेऱ्यांचे नेटवर्क उभारले जाणार आहे. या सर्व कॅमेऱ्यांची माहिती केंद्रीय कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमधून मॉनिटर केली जाईल.विशेष म्हणजे, केवळ सामान्य हालचालींवर लक्ष ठेवण्याऐवजी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रतिबंधित भागात प्रवेश, संशयास्पद हालचाल, बेवारस वस्तू किंवा व्यक्तीच्या असामान्य वर्तनासारख्या घटना तातडीने ओळखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..कर्मचारी आणि वाहनांवरही डिजिटल नियंत्रणहायटेक सुरक्षा केवळ प्रवाशांपुरती मर्यादित राहणार नाही. विमानतळावर प्रवेश करणारे कर्मचारी, विविध एजन्सींचे प्रतिनिधी आणि अधिकृत वाहने यांच्यावरही डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.यासाठी स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक पडताळणी, डिजिटल अॅक्सेस कंट्रोल आणि वेगवेगळ्या भागांसाठी स्वतंत्र परवानगी प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. सामान तपासणीसाठी आधुनिक एक्स-रे प्रणाली आणि स्फोटक पदार्थ शोधणाऱ्या तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाणार आहे..AI सांगणार, संशय कुठे आहे?नव्या सुरक्षा व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग AI आधारित सर्व्हिलन्स आणि व्हिडिओ अॅनालिटिक्स असेल. त्यामुळे प्रत्येक कॅमेऱ्याची स्क्रीन सतत मानवी कर्मचाऱ्यांनी पाहण्याची गरज कमी होईल.AI प्रणाली संशयास्पद पॅटर्न किंवा हालचाली ओळखून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना अलर्ट देऊ शकते. त्यामुळे संभाव्य धोका अधिक वेगाने ओळखण्यास मदत होणार आहे.हीथ्रोच्या धर्तीवर बायोमेट्रिक सुरक्षालंडनच्या हीथ्रो विमानतळाच्या धर्तीवर वाराणसी विमानतळाच्या सुरक्षा लेनमध्ये आधुनिक CT स्कॅनर बसवण्याची तयारी आहे. याशिवाय बायोमेट्रिक उपकरणे, बायोमेट्रिक कॅमेरे आणि फेस रिकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची योजना आहे..दुबईसारखे स्मार्ट गेट्स आणि कॉन्टॅक्टलेस प्रवासदुबई इंटरनॅशनल विमानतळाच्या धर्तीवर स्मार्ट गेट्स, फेस आणि आयरिस रिकग्निशन आणि AI आधारित बॉर्डर कंट्रोल यंत्रणा उभारण्याचा विचार आहे.कॉन्टॅक्टलेस सिक्युरिटीमुळे प्रवाशांना प्रत्येक टप्प्यावर पासपोर्ट किंवा बोर्डिंग पास पुन्हा-पुन्हा काढण्याची गरज कमी होऊ शकते. बायोमेट्रिक ओळखीद्वारे प्रवाशांची ओळख आणि हालचाल अधिक वेगवान तसेच सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.विमानतळाचा विस्तार झाल्यानंतर केवळ प्रवाशांची संख्या वाढणार नाही, तर वाराणसी विमानतळाची सुरक्षा व्यवस्थाही पारंपरिक पद्धतीकडून AI, बायोमेट्रिक आणि कॉन्टॅक्टलेस तंत्रज्ञानाकडे वळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.