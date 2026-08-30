Sunil Sharma Death : राजकारणात खळबळ! भाजपच्या दिग्गज नेत्याने जीवन संपवलं; नेमकं काय घडलं?

Sunil Sharma Death: Varanasi BJP Leader Dies at Rented Home : उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे भाजप नेते आणि काशी विश्वनाथ मंडळाचे उपाध्यक्ष सुनील शर्मा उर्फ मुशी यांनी गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शुक्रवारी रात्री सिद्धगिरी बाग परिसरातील त्यांच्या भाड्याच्या घरात ही घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, शर्मा यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनील शर्मा हे काशी विश्वनाथ गल्लीत मान मंदिराजवळ राहत होते. त्यांनी २०१५ मध्ये एका घटस्फोटीत महिलेशी प्रेमविवाह केला होता. लग्नानंतर ते पत्नी आणि तिच्या दोन मुलींसह सिद्धगिरी बाग परिसरातील भाड्याच्या घरात राहत होते. विश्वनाथ गल्लीत त्यांचे खेळण्यांचे दुकान होते. याशिवाय ते साडीचा व्यवसायही करत होते. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता..Love Tragedy: इन्स्टाग्रामवर नातं जुळलं, जोडप्यानं स्टेशनवरच लग्न केलं; पण काही तासांतच नववधूचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?.शुक्रवारी रात्री सुनील शर्मा यांनी घरात गळफास घेऊन जीवन संपवले. शनिवारी सकाळी स्थानिक नागरिकांना या घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच लक्सा पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत पंचनामा करून पोस्टमार्टमसाठी पाठवला..पोस्टमार्टमची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी सुनील शर्मा यांचा मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिला. मात्र, त्यांनी आत्महत्या नेमक्या कोणत्या कारणामुळे केली, याचे स्पष्ट कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..प्राथमिक तपासात आत्महत्येमागे कौटुंबिक कारणे असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. कुटुंबीय आणि त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींची चौकशी केल्यानंतर आत्महत्येचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, सुनील शर्मा यांच्या निधनाची माहिती मिळताच भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरी धाव घेतली. कार्यकर्त्यांनी कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. या घटनेमुळे स्थानिक राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातही हळहळ व्यक्त होत आहे. लक्सा पोलिसांकडून सध्या सर्व बाजूंनी तपास केला जात असून, आत्महत्येच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.