Varanasi Dolphin: गंगेच्या लाटांमध्ये दिसणार दुर्मिळ डॉल्फिन; वाराणसीत 'डॉल्फिन सफारी'ला पर्यटकांची पसंती

गंगेच्या स्वच्छ आणि खोल पाण्यात मुक्तपणे वावरणाऱ्या दुर्मिळ गंगेटिक डॉल्फिन्सचा थरारक अनुभव घेण्यासाठी वाराणसीतील ढकवा आणि कैथी या गावांकडे पर्यटकांची पावले वळू लागली आहेत. शांत नदी, पारंपरिक चप्पूच्या बोटी आणि अगदी जवळून दिसणाऱ्या डॉल्फिन्स यामुळे या भागात हळूहळू एक वेगळे पर्यटन केंद्र विकसित होत आहे.वाइल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (WII) आकडेवारीनुसार, कानपूर बॅरेज ते चुनार या गंगा नदीच्या पट्ट्यात देशातील सर्वाधिक डॉल्फिन्स आढळतात. त्यामुळे वाराणसी परिसरातील डॉल्फिन सफारीला पर्यावरणपूरक पर्यटनाचा नवा आयाम मिळाला आहे..ढकवा आणि कैथीमध्ये डॉल्फिन्सचा मुक्त वावरढकवा आणि कैथी परिसरातील गंगेचे पाणी तुलनेने स्वच्छ आणि खोल असल्याने डॉल्फिन्ससाठी हा भाग अनुकूल ठरतो. नदीमध्ये लहान माशांची मुबलक उपलब्धता असल्याने त्यांना पुरेसे खाद्य मिळते. त्यामुळे सकाळच्या वेळी नदीत बोटीने प्रवास करताना डॉल्फिन्स पाण्याबाहेर येताना किंवा उड्या मारताना दिसण्याची शक्यता असते.या सफारीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे शक्यतो मोटरबोट किंवा स्टीमरचा वापर केला जात नाही. पारंपरिक चप्पूच्या बोटींमधूनच पर्यटकांना नदीत नेले जाते. त्यामुळे आवाज आणि ध्वनीप्रदूषण कमी राहते आणि डॉल्फिन्सच्या नैसर्गिक वावरात व्यत्यय येत नाही..'डॉल्फिन मित्र' बनून महिला करत आहेत नदीचे संरक्षणडॉल्फिनच्या संवर्धनासाठी स्थानिक नागरिकांचाही सहभाग वाढवण्यात आला आहे. परिसरातील काही महिलांना 'डॉल्फिन मित्र' म्हणून जोडण्यात आले आहे. त्या गंगेच्या किनाऱ्यावर लक्ष ठेवण्याबरोबरच गावकरी आणि पर्यटकांमध्ये नदी स्वच्छ ठेवण्याबाबत जनजागृती करतात.स्थानिक महिला शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांनाही डॉल्फिन आणि गंगा नदीच्या संवर्धनाचे महत्त्व समजावून सांगतात. नदीत प्लास्टिक किंवा इतर कचरा टाकू नये, यासाठीही त्या सातत्याने जनजागृती करत आहेत.नावाड्यांनाही डॉल्फिनच्या संरक्षणासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. मोठ्या जाळ्यांमुळे डॉल्फिन अडकण्याचा धोका असल्याने अशा जाळ्यांचा वापर टाळण्याच्या सूचना दिल्या जातात. एखादी डॉल्फिन जाळ्यात अडकली तर तिला इजा न करता तातडीने जाळे कापून मुक्त करण्याचे प्रशिक्षणही नावाड्यांना देण्यात आले आहे..सप्टेंबर ते मार्च डॉल्फिन पाहण्यासाठी उत्तम काळडॉल्फिन सफारीचा आनंद घेण्यासाठी सप्टेंबर-ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी-मार्च हा कालावधी अनुकूल मानला जातो. थंडीच्या काळात डॉल्फिन्सचा वावर अधिक सहजपणे पाहता येतो. या काळात नदीत डॉल्फिन्सची पिल्लेही दिसत असल्याने पर्यटकांसाठी हा अनुभव अधिक खास ठरतो.वाराणसी परिसरात सध्या १५० हून अधिक डॉल्फिन्स असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या भागात डॉल्फिन सफारीची लोकप्रियता वाढत असून, वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यटन यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे..पर्यटक वाढल्याने गावांमध्ये रोजगाराच्या संधीडॉल्फिन सफारीमुळे पूर्वी पर्यटनाच्या नकाशावर फारसे नसलेल्या या गावांकडे आता देशी-विदेशी पर्यटक आणि शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. पर्यटकांसाठी बोटसेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या नावाड्यांसोबतच स्थानिक दुकानदार आणि उपाहारगृहांनाही याचा फायदा होत आहे.ऑस्ट्रेलियातून आलेल्या पर्यटकांनीही गंगेतील डॉल्फिन पाहण्याचा अनुभव अत्यंत सुंदर असल्याचे सांगितले. त्यामुळे डॉल्फिन संवर्धन, नदी पर्यटन आणि स्थानिक रोजगार या तिन्ही गोष्टींना एकाच वेळी चालना देणारे पर्यटन मॉडेल म्हणून वाराणसीतील हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.