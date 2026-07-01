लेकाचा मृतदेह आला पण फुफ्फुस, हृदयासह अवयव गायब; फक्त डोकं आणि असंख्य टाक्यांनी शिवलेलं धड

व्हेनेजुएलात समुद्रात भारतीय खलाशी राकेश चौहान याचा हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मे महिन्यात मृत्यू झाला होता. आता त्याचा मृतदेह भारतात आल्यानंतर धक्कादायक अशी माहिती समोर आली आहे. जवळपास महिन्याभराने राकेशचा मृतदेह त्याच्या घरी आणला गेला. मात्र मृतदेहाबाबत समोर आलेल्या माहितीनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडालीय. Venezuela Ship Death Raises Missing Organ Questions.उत्तर प्रदेशच्या देवरिया जिल्ह्यातील लगडा बाजार टोला इथं राहणारा राकेश नोव्हेंबर २०२५मध्ये मर्चंट नेव्हीच्या जहाजावर नोकरीसाठी व्हेनेझुएलाला गेला होता. त्याला एक्सफिनिटी नावाच्या कंपनीने पाठवलं होतं. अचाकन कंपनीने कुटुंबियांना राकेशचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं..युरोपात ३०-३५ डिग्री सेल्सिअसने हाहाकार, भारतात ४५वर पारा पोहोचूनही रस्ते वितळत नाहीत; कारण काय?.राकेशच्या मृत्यूबाबत व्हेनेझुएला सरकार आणि कंपनीने सांगितलं होतं की, त्याचा मृत्यू हृदयविकाराने झाला. महिनाभर मृतदेह डीप फ्रीजरमध्ये ठेवला गेला. त्यानंतर ४ जूनला देवरियाला पाठवला. दरम्यान, व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांनी शवविच्छेदन अहवाल किंवा मृत्यूचं कारण सांगणारी कागदपत्रे याबाबत काहीच दिलं नाही. कुटुंबियांच्या मागणीनुसार त्याच्या मृतदेहाचे पुन्हा शवविच्छेदन करण्यात आले. यात धक्कादायक खुलासा झाला आहे..शवविच्छेदन अहवालानुसार राकेशच्या शरीरात एकही प्रमुख अवयव नव्हता. राकेशचा मेंदू, हृदय, दोन्ही फुफ्फुसं, यकृत, मूत्रफिंड, पेनक्रिया, पोट आणि आतडीसुद्धा गायब होती. गळ्यात असलेलं थायरॉइड, स्वरयंत्र, श्वसन नलिकासुद्धा नव्हते. मृतदेहावर डोक्यापासून गळ्यापर्यंत आणि छातीपासून पोटापर्यंत अनेक टाके होते. त्याच्या शरीराची आधीच चिरफाड केली गेली होती. अवयवच नसल्यानं भारतीय डॉक्टरांना मृत्यूचं खरं कारण शोधणं आता कठीण आहे..राकेशच्या वडिलांनी कंपनीने आपल्याला अंधारात ठेवल्याचा आरोप केला. कागदपत्रांचा खेळ करून हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. पण सत्य वेगळं असून ते लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत आता या प्रकरणात सरकारने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा अशी मागणी केलीय..व्हेनेझुएला सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि भारतीय दुतावासाकडून हस्तक्षेप करून आवश्यक ती मदत करावी अशी मागणी होत आहे. पीडित कुटुंबाला नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही होतेय..एखाद्याचा गूढ मृत्यू झाल्यास कारण शोधण्यासाठी शवविच्छेदनावेळी हृदय, किडनी किंवा पोटाचा काही भाग तपासणीसाठी पाठवला जातो. पण राकेशच्या प्रकरणात त्याचे अवयवच गायब असल्याचं आढळल्यानं संशय व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.