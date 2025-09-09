देश

Vice-President Election : देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती कोण होणार? आज मतदान; NDAचे राधाकृष्णन अन् INDIA चे रेड्डी यांच्यात लढत

Vice-President Election : उपराष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभेचे सर्व खासदार (५४३ सदस्य) आणि राज्यसभेचे (२३३ निवडून आलेले, १२ नामनिर्देशित सदस्य) मतदान करतात. सध्या, ५ राज्यसभेचे आणि १ लोकसभेचे जागा रिक्त असल्याने ७८१ खासदार मतदान करण्यास पात्र आहेत
  1. भारताच्या १७ व्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आज संसदेत मतदान होणार असून NDAचे सी.पी. राधाकृष्णन व INDIA ब्लॉकचे जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात सामना आहे.

  2. ७८१ खासदार मतदानास पात्र असून काही पक्षांनी मतदानातून दूर राहिल्यामुळे मतदारांची संख्या अंदाजे ७६७ राहणार आहे.

  3. निकालाची घोषणा मंगळवारी रात्री उशिरा किंवा बुधवारी सकाळी होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या १७ व्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आज संसद भवनात मतदान होणार आहे. एनडीएचे उमेदवार सी.पी. राधाकृष्णन आणि इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात ही लढत आहे. १६ वे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै रोजी अचानक आरोग्याच्या कारणामुळे राजीनामा दिल्यानंतर ही निवडणूक होत आहे.

