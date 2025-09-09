Vice-President Election : देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती कोण होणार? आज मतदान; NDAचे राधाकृष्णन अन् INDIA चे रेड्डी यांच्यात लढत

Summaryभारताच्या १७ व्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आज संसदेत मतदान होणार असून NDAचे सी.पी. राधाकृष्णन व INDIA ब्लॉकचे जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात सामना आहे.७८१ खासदार मतदानास पात्र असून काही पक्षांनी मतदानातून दूर राहिल्यामुळे मतदारांची संख्या अंदाजे ७६७ राहणार आहे.निकालाची घोषणा मंगळवारी रात्री उशिरा किंवा बुधवारी सकाळी होण्याची शक्यता आहे..भारताच्या १७ व्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आज संसद भवनात मतदान होणार आहे. एनडीएचे उमेदवार सी.पी. राधाकृष्णन आणि इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात ही लढत आहे. १६ वे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै रोजी अचानक आरोग्याच्या कारणामुळे राजीनामा दिल्यानंतर ही निवडणूक होत आहे..मतदान सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संसद भवनातील कक्ष क्रमांक एफ-१०१ मध्ये होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी १० वाजता मतदान करतील. उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान सुरू होण्यापूर्वी, सर्व एनडीए खासदार सकाळी ९:३० वाजता नाश्त्याच्या बैठकीला उपस्थित राहतील. केंद्र सरकारचे वरिष्ठ मंत्री त्यांच्या संबंधित राज्यातील खासदारांचे आतिथ्य करतील. .केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थानमधील खासदारांचे आतिथ्य करतील. तसेच, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बिहारमधील एनडीए खासदारांचे आतिथ्य करतील. उपराष्ट्रपती निवडणुकीची मतमोजणी सायंकाळी ६ वाजता सुरू होईल आणि मंगळवारी रात्री उशिरा किंवा बुधवारी सकाळी निकाल जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे..मतदारांचा आकडाउपराष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभेचे सर्व खासदार (५४३ सदस्य) आणि राज्यसभेचे (२३३ निवडून आलेले, १२ नामनिर्देशित सदस्य) मतदान करतात. सध्या, ५ राज्यसभेचे आणि १ लोकसभेचे जागा रिक्त असल्याने ७८१ खासदार मतदान करण्यास पात्र आहेत. भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस, ४ राज्यसभेचे खासदार) आणि बिजू जनता दल (बीजेडी, ७ राज्यसभेचे खासदार) आणि शिरोमणी अकाली दल (एसएडी, १ लोकसभा आणि २ राज्यसभेचे खासदार) यांनी त्यांच्या खासदारांना मतदानापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे, ज्यामुळे मतदारांची संख्या ७६७ पर्यंत जाऊ शकते..निकालाचे निकष वैध मतांची पहिली प्राथमिकता मोजली जाईल. ५०% पेक्षा जास्त मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाईल. जर दोन्ही उमेदवारांपैकी कोणालाही बहुमत मिळाले नाही, तर पुढील प्राधान्याच्या आधारावर मते हस्तांतरित केली जातील, सर्वात कमी मते असलेल्या उमेदवाराला काढून टाकले जाईल. बहुमताचा निर्णय होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील. अवैध मतपत्रिका (उमेदवाराच्या नावासमोर लिहिलेले अस्पष्ट पसंतीपत्र, चुकीचे चिन्ह असलेले मतपत्रिके, स्वाक्षरी नसलेले मतपत्रिका) रद्द केल्या जातील. जर उमेदवाराला वैध मतांपैकी एक षष्ठांश मत (सुमारे १२८ मते) मिळाली नाहीत, तर १५,००० रुपयांची सुरक्षा ठेव जप्त केली जाईल..FAQsप्रश्न १: उपराष्ट्रपती निवडणुकीत कोण मतदान करतात? 👉 लोकसभेचे सर्व खासदार आणि राज्यसभेचे सर्व सदस्य मतदान करतात.प्रश्न २: मतदान कुठे आणि कधी होणार आहे? 👉 मतदान संसद भवनातील एफ-१०१ कक्षात सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत होईल.प्रश्न ३: निकाल कधी जाहीर होईल? 👉 मतमोजणी संध्याकाळी ६ वाजता सुरू होईल व निकाल रात्री उशिरा किंवा बुधवारी सकाळी जाहीर होईल.प्रश्न ४: जिंकण्यासाठी किती मते आवश्यक आहेत? 👉 उमेदवाराला वैध मतांपैकी ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली पाहिजेत.प्रश्न ५: सुरक्षा ठेव कधी जप्त केली जाते? 👉 जर उमेदवाराला वैध मतांपैकी किमान १/६ (सुमारे १२८ मते) मिळाली नाहीत, तर त्याची ठेव जप्त केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.