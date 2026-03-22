Rajnath Singh Statement: धाकड' CM आता बनले 'धुरंधर'! २०२७ मध्ये लगावणार विजयाचा 'सिक्सर'; राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
CM praised as ‘Dhurandhar’ by Rajnath Singh: धाकड ते धुरंधर: धामींच्या नेतृत्वाचा उत्क्रांतीचा प्रवास
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना 'धाकड' ही पदवी देणारे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आता उत्तराखंडमध्ये २०२७ च्या निवडणुकीचे बिगुल फुंकले आहे. हल्द्वानी येथील जनसभेत बोलताना त्यांनी धामींच्या नेतृत्वाचे भरभरून कौतुक करत त्यांना आता 'धुरंधर' ही नवीन पदवी दिली आहे.