विजयला ऐनवेळी धक्का! पाठिंब्याचं पत्र खोटं असल्याचा आरोप, आमदार बेपत्ता; TVKची तारेवरची कसरत, बहुमत जुळेना

Tamil Nadu government formation crisis deepens for Vijay and TVK तामिळनाडूतील सत्तास्थापनेचा पेच सुटण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीयेत. टीव्हीके १०८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी बहुमताचा आकडा मिळवता आलेला नाही. तसंच ज्या पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे त्यातील दोन पक्षांनी ऐनवेळी भूमिका बदलल्यानं नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. टीव्हीकेचे नेते विजय यांनी राज्यपालांची तिसऱ्यांदा भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर काही वेळातच पाठिंबा दिलेल्या व्हीसीकेकडून उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली गेली. तर आययूएमएलने वेळ आल्यावर निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतलीय..सत्तास्थापनेचा दावा करताना विजय यांनी टीव्हीकेला काँग्रेस, माकप, भाकप, व्हीसीके आणि आययूएमएलचा पाठिंबा असल्याचं सांगत एकूण १२० आमदार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र व्हीसीके आणि आययूएमएलच्या भूमिकेनंतर पुन्हा एकदा आकड्यांची जुळवाजुळव करण्याचं आव्हान विजय यांच्यासमोर निर्माण झालंय. राज्यापालांकडूनही सत्तास्थापनेसाठी हिरवा झेंडा दाखवण्यात आलेला नाही. तसंच दुसरीकडे एएमएमके आणि टीव्हीके यांच्यात पाठिंब्याच्या खोट्या पत्रावरून कायदेशीर आणि राजकीय लढाई सुरू झालीय..टीव्हीकेची सत्तास्थापनेसाठी तारेवरची कसरत सुरू असताना शुक्रवारी याला नवं वळण लागलंय. एएमएमकेचे महासचिव टीटीव्ही दिनाकरण यांनी टीव्हीकेवर गंभीर आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. दिनाकरण यांनी आरोप केला की, विजय यांच्या पार्टीने त्यांचे एकमेव आमदार एस कामराज यांचं खोटं पाठिंब्याचं पत्र राज्यपालांना दिलंय. दिनाकरण यांनी एकमेव आमदार बेपत्ता असल्याचाही आरोप केला..दरम्यान, एएमएमकेच्या आरोपांना टीव्हीकेनं प्रत्युत्तर देताना आमदार कामराज हे पाठिंब्याचं पत्र स्वत: लिहिताना दिसतात. कामराज यांनी स्वत:च्या इच्छेनं आणि दिनाकरण यांच्या परवानगीनेच पाठिंबा दिला होता. आता दिनाकरण यांनी युटर्न घेतला आहे. टीव्हीकेचे १०७, काँग्रेसचे ५, डाव्या पक्षांचे ४ असे मिळून संख्याबळ ११६ वर पोहोचत आहे. विजय दोन जागांवर निवडून आल्यानं तो एका ठिकाणी राजीनामा देईल. यामुळे बहुमताचा आकडाही ११७ होणार आहे. अशा परिस्थितीत केवळ एक आमदाराची आवश्यकता आहे. मात्र तेच गणित जुळत नसल्यानं पेच निर्माण झालाय..विजय यांना सत्तास्थापना करण्यासाठी लहान पक्षांच्या पाठिंब्याची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. आययूएमएलने पाठिंब्याला सध्या नकार दिलाय. यामुळे विजय यांना मोठा धक्का बसला आहे. तर व्हीसीकेची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाहीय. व्हीसीकेचे दोन आमदार पाठिंबा देऊ शकतात पण त्यासाठी उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली जात असल्याचं सांगण्यात येतंय.