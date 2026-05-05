Vijay Politics Tamil Nadu: कमल हसन यांच्या चुका विजय यांनी टाळल्या, तमिळनाडू राजकारणात टर्निंग पॉइंट, चित्रपटसृष्टीचा निर्णायक प्रभाव!

तमिळनाडूतील चित्रपटसृष्टी आणि राजकारण यांचा जवळचा संबंध जुना आहे. तामिळनाडूत स्टार पॉवर हे निवडणुकांमध्ये महत्त्वाचे समीकरण मानले जाते. ज्येष्ठ अभिनेते कमल हसन यांनीही तमिळनाडूच्या राजकारणात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चित्रपट आणि राजकारण या दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांना यश मिळाले नाही. उलट विजय यांनी पूर्णपणे राजकारणावर लक्ष केंद्रित केले. .दक्षिणेतील राजकारणात चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना मिळणारे यश विजयच्या रूपाने कायम राहिले. त्यांनी २०२४ मध्ये तमिळगा वेत्री कळघम (टिव्हीके) स्थापन करताना पूर्णवेळ राजकारणात लक्ष घालणार असल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले..विजय यांनी निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जनसंपर्क मोहीम राबवली. ग्रामीण भाग, युवक आणि मध्यमवर्गीय मतदारांवर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. भ्रष्टाचारमुक्त शासन आणि नवीन राजकीय पर्याय हा त्यांचा मुख्य संदेश होता. या रणनीतीमुळेच त्यांना पहिल्याच निवडणुकीत मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे मानले जात आहे. याच्या उलट, कमल हासन यांनी २०१७ मध्ये मक्कल निधी मय्यम स्थापन केली असली तरी त्यांना सातत्यपूर्ण यश मिळाले नाही. २०१९ लोकसभा आणि २०२१ विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही..राजकारणासोबतच चित्रपटसृष्टीत सक्रिय राहणे ही त्यांची एक मर्यादा मानली गेली. पुढे २०२४ मध्ये त्यांनी द्रमुकशी आघाडी करून राज्यसभेत प्रवेश केला. विजय यांचे हे यश केवळ एका अभिनेत्याचे राजकारणातील पदार्पण नसून, राज्याच्या राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडवणारा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.