Thalapathy Vijay Opposition Leader Tamil Nadu : विजय थलपती मुख्यमंत्री नाही तर विरोधी पक्षनेता होणार?, भाजपकडून करेक्ट कार्यक्रम; तमिळनाडूचा रिमोट कंट्रोल मोदींच्या हाती

Vijay TVK party latest news : तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत सुपरस्टार थलपती विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाने राजकीय पदार्पणातच सरकार स्थापन करण्याची संधी चालून आल्यामुळे राज्याचे राजकारण अनपेक्षितपणे ढवळून निघाले आहे. ‘टीव्हीके’च्या विजयाने एकीकडे द्रमुक आणि काँग्रेसची युती संपुष्टात आणली आहे, तर दुसरीकडे भाजपशी युती असलेल्या अण्णाद्रमुकलाही विजय यांच्यासोबत हातमिळवणी करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचे विनासायास श्रेय मिळविणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारच्या हाती अप्रत्यक्षपणे तमिळनाडूच्या राजकारणाचा रिमोट कंट्रोल आला आहे..बदलत्या राजकारणाचे परिणामथलपती विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी समर्थन देण्याच्या नादात काँग्रेसची ‘द्रमुक’शी २००४पासून असलेली युती संपुष्टात आली आहे. सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेस आणि अन्य छोट्या पक्षांचे समर्थन पुरेसे ठरणार नसल्यामुळे विजय यांना ‘अण्णाद्रमुक’चीही साथ घ्यावी लागणार आहे. अण्णाद्रमुकने साथ नाही दिल्यास विजय यांच्या सत्तास्थापनेचा मार्ग अजून खडतर होऊ शकतो..विजय यांना समर्थन देण्याच्या नादात काँग्रेसची अडचण. ‘द्रमुक’सोबत काडीमोड झाल्यानंतर आता भाजपसमर्थित ‘अण्णाद्रमुक’सोबत ‘टीव्हीके’च्या आघाडीत सामील होण्याची नामुष्की आली आहे. यामुळे भाजपला समर्थन केलेल्या पक्षासोबत काँग्रेस जाणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..तमिळनाडू विधानसभेत ‘द्रमुक’ला मुख्य विरोधी पक्ष होण्याची संधी मिळत असताना दुय्यम भूमिकेऐवजी विजय यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी होण्याची ‘अण्णाद्रमुक’ची भूमिका संसदेत ‘द्रमुक’मध्ये फूट पाडून लोकसभेत आणि राज्यसभेत संख्याबळ वाढविण्याची सत्ताधारी भाजपला संधी. द्रमुकचे लोकसभेत २२, तर राज्यसभेत ८ खासदार आहेत..इंडिया आघाडीत फूट आणि ‘अण्णाद्रमुक’च्या सत्तेतील सहभागामुळे एका दगडात दोन पक्षी मारणाऱ्या मोदी सरकारच्या हाती तमिळनाडूतील नव्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल आला आहे. काँग्रेसवर दगाबाजी केल्याचा आरोप करणारा ‘द्रमुक’ विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया आघाडी’त तसेच संसदेत काँग्रेसविरोधात भूमिका घेऊन युती तोडल्याचा हिशेब चुकविण्याची शक्यता आहे..Vijay Politics Tamil Nadu: कमल हसन यांच्या चुका विजय यांनी टाळल्या, तमिळनाडू राजकारणात टर्निंग पॉइंट, चित्रपटसृष्टीचा निर्णायक प्रभाव!.सत्तेत सामील झाल्यास अण्णाद्रमुक केंद्रातील मोदी सरकार आणि तमिळनाडूतील विजय सरकार यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा होणार. ‘द्रमुक’पासून दुरावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया आघाडी’मध्ये काँग्रेसची विश्वासार्हता तळाला. या निर्णयाचे भविष्यात दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता. एकत्र येण्याबाबत ‘द्रमुक’ आणि ‘अण्णाद्रमुक’च्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर आल्याने थलपती विजय आणि काँग्रेसला बाजूला ठेवून दोन्ही विरोधी नेते एकत्र येत सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.