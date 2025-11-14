देश

Vinod Tawde: एनडीएच्या विजयामागे चाणक्य कोण? महाराष्ट्रातून गेलेला नेता बिहारचा ‘किंगमेकर’ ठरला; शाह-नड्डांचा विश्वास सार्थ ठरवला!

NDA Victory Bihar Kingmaker: बिहारमध्ये एनडीएच्या प्रचंड विजयामागे चाणक्य कोण होता? कुणाच्या आणि कोणत्या रणनीतीने महाआघाडीचा पराभव केला? याच्या मागच्या चेहऱ्याचा खुलासा झाला आहे.
Vrushal Karmarkar
बिहार निवडणुकीतील प्रचंड विजयामागे अनेक नायक आहेत. ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जादू, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची निर्दोष प्रतिमा, निवडणूक रणनीतीचे जादूगार म्हणून ओळखले जाणारे गृहमंत्री अमित शाह आणि निवडणूक प्रचार तळागाळात नेणारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा समावेश आहे. परंतु या व्यतिरिक्त, एक व्यक्ती अशी आहे, ज्यावर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि गृहमंत्री शाह यांनी खूप पूर्वी विश्वास ठेवला होता. बिहारचे नेतृत्व सोपवले होते. ज्यांनी बिहारमध्ये भाजपची स्थिती केवळ मजबूत केली नाही तर त्यांच्या मित्रपक्षांशी जुळवून घेण्याचे काम देखील केले. ते नाव म्हणजे भाजपचे बिहार प्रभारी आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचे...

