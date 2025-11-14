Vinod Tawde: एनडीएच्या विजयामागे चाणक्य कोण? महाराष्ट्रातून गेलेला नेता बिहारचा ‘किंगमेकर’ ठरला; शाह-नड्डांचा विश्वास सार्थ ठरवला!

बिहार निवडणुकीतील प्रचंड विजयामागे अनेक नायक आहेत. ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जादू, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची निर्दोष प्रतिमा, निवडणूक रणनीतीचे जादूगार म्हणून ओळखले जाणारे गृहमंत्री अमित शाह आणि निवडणूक प्रचार तळागाळात नेणारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा समावेश आहे. परंतु या व्यतिरिक्त, एक व्यक्ती अशी आहे, ज्यावर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि गृहमंत्री शाह यांनी खूप पूर्वी विश्वास ठेवला होता. बिहारचे नेतृत्व सोपवले होते. ज्यांनी बिहारमध्ये भाजपची स्थिती केवळ मजबूत केली नाही तर त्यांच्या मित्रपक्षांशी जुळवून घेण्याचे काम देखील केले. ते नाव म्हणजे भाजपचे बिहार प्रभारी आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचे....जेव्हा भाजपचे बिहार प्रभारी आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांना हरियाणामधून काढून टाकण्यात आले. बिहारसारख्या गुंतागुंतीच्या राज्याची जबाबदारी देण्यात आली. तेव्हा अनेक राजकीय विश्लेषकांनी भुवया उंचावल्या. टीकेचा भडीमार सुरू केला. त्यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीमुळे बिहारींचा कसा अनादर केला जातो हे निदर्शनास आणून दिले. शिवाय एका महाराष्ट्रीय नेत्याला बिहारचे प्रभारी म्हणून नियुक्त करून भाजपने आगीत तेल ओतले आहे. .Bihar Election Result 2025 Live Updates : राघोपूरमधून तेजस्वी यादव विजयी, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .परंतु वसीम बरेलवी यांनी लिहिले, "जिथे ते राहील तिथे ते प्रकाश पसरवेल; कोणत्याही दिव्याला स्वतःचे स्थान नसते..." विनोद तावडे, एक अनुभवी विद्यार्थी नेते, विद्यार्थी परिषदेतील त्यांचे दीर्घकालीन वरिष्ठ सहकारी, प्रादेशिक संघटन मंत्री नागेंद्र नाथ आणि निवडणूक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पाठिंब्याने त्यांना त्यांच्या कामात मोकळीक मिळाली. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वेळेवर निवडणूक रणनीती सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाशी समन्वय साधण्यात ते यशस्वी झाले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ज्या पद्धतीने १०,००० रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. त्यामुळे अर्ध्या लोकसंख्येसाठी एनडीएच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला यात शंका नाही. परंतु प्रचंड विजयाची रणनीती देखील समजून घेतली पाहिजे. यात अनेक मुद्दे आहेत. .एनडीएचे जातीय समीकरण गृहमंत्री शाह यांच्या सूचनेनुसार, विनोद तावडे यांनी निवडणुकीच्या खूप आधी अनेक बैठका घेतल्या. सर्व २४३ जागांवर जातीय समीकरण शोधून काढले. युतीला जागा मिळाल्या तरी उमेदवार भाजपने ठरवलेल्या जातीचा असावा याची खात्री केली. शेवटी, धर्मेंद्र प्रधान आणि सम्राट चौधरी यांच्यासोबत, मित्रपक्षांना पटवून दिले आणि ९५% जागांवर हे घडले..विधानसभेत पहिल्यांदाच एनडीए परिषदा यासोबतच, सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रथमच एनडीए परिषदा आयोजित करण्यात आल्या. ज्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच मित्रपक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी चांगले समन्वय स्थापित करणे सोपे झाले. ज्यामुळे एनडीए कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावले..Bihar Schemes: बिहारमध्ये NDAच्या कल्याणकारी योजनांचा मास्टरस्ट्रोक? १,२ नाही तर 'इतक्या' योजना सुरू, ग्रामीण मतदारांची मतं वळवली!.चिराग पासवान आणि जेडीयूला शांत करण्यात आले एका रणनीतीकाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, २०२० मध्ये चिराग यांनी जेडीयूचे नुकसान केले होते. म्हणून आम्ही त्यांच्या मूल्यांकनानुसार अधिक जागांची त्यांची मागणी मान्य केली कारण आम्हाला चिराग किती जागा जिंकतील याची पर्वा नव्हती. तर आमचे लक्ष ६% पासवान मतांवर होते. ज्यांनी नेहमीच त्यांना पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय, आम्ही प्रत्येक जागेवर आणि अगदी लहान पातळीवरही इतर राज्यातील नेत्यांना तैनात केले..पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची जादूपंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची विश्वासार्हता या विजयामागील एक प्रमुख घटक आहे. कारण ते त्यांची आश्वासने पूर्ण करतात. अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष आपली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला असला तरी त्यांचा प्रभाव विशेषतः जास्त आहे..कुशवाह-राजपूत समीकरणावर लक्ष केंद्रित यासोबतच, मगध आणि शहााबाद प्रदेशात पवन सिंह आणि उपेंद्र कुशवाह यांना एकत्र आणण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. जेणेकरून राजपूत आणि कुशवाह एकत्र येऊ शकतील आणि त्याचे परिणाम आता दिसून येत आहेत. जरी विरोधी पक्षांनी पायांना स्पर्श करण्याचे चित्र दाखवून फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला परंतु ते अयशस्वी झाले.प्रशांत किशोर यांना दुर्लक्षित करण्याची रणनीती निवडणूक रणनीतीचा एक भाग म्हणून पीकेला कमी लेखण्याची होती. म्हणून भाजपच्या कोणत्याही नेत्याने प्रशांत किशोर यांच्या आरोपांना उत्तर दिले नाही. भाजपचा असा विश्वास होता की, त्यांना उत्तर दिल्याने अधिक लक्ष मिळेल आणि त्यांची प्रासंगिकता वाढेल..जाहीरनाम्यात वंचितांवर लक्ष केंद्रित भाजपला हे लक्षात आले की राज्याच्या अंतर्गत भागात लोकसंख्येतील काही घटक आहेत ज्यांना नवीन विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे महत्त्वपूर्ण फायदे मिळत नाहीत. त्यांना किमान सध्या तरी काही मूलभूत आधाराची आवश्यकता आहे. त्यांच्या खिशात काही पैसे आणि रेशन, इतर पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांचा फायदा होईपर्यंत त्यांचे जीवन जगण्यासाठी. .यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आणि जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आले. जाहीरनाम्यादरम्यान एनडीए नेत्यांनी विशेष लक्ष दिले, कारण सर्वांना माहित होते की पंतप्रधान मोदी या घोषणा पूर्ण झाल्या आहेत आणि त्या मोफत किंवा मोफत म्हणून दिल्या जात नाहीत याची खात्री करण्यासाठी त्यांचे बारकाईने निरीक्षण करतात..Narendra Modi: बिहार निवडणुकीत एनडीएच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, नेमकं काय म्हणाले? जाणून घ्या....मतदानाच्या दिवशी बिहारी कामगारांना मतदान केंद्रावर आणलं याव्यतिरिक्त, निवडणुकीदरम्यान भाजपाशासित विविध राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या बिहारी कामगारांना त्यांच्या गावी पाठवण्याच्या धोरणानेही मोठी भूमिका बजावली. सूत्रांकडून असे दिसून येते की हरियाणामध्ये अंदाजे ८,००,००० ते १००,००० बिहारी कामगार काम करतात. त्यापैकी ५,००,००० निवडणुकीदरम्यान पाठवण्यात आले होते. पक्ष आणि संघटनेने सुनील शर्मा यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली होती. हे प्रत्येक भाजपा/एनडीएशासित राज्यात अशाच प्रकारे केले गेले..संघाच्या बरोबरीने कामयाशिवाय, संघाचाही विजयात एक महत्त्वाचा घटक होता. ज्याने पडद्यामागे राहून, प्रचंड विजयाच्या गाथेत एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिला आणि त्याची संपूर्ण कमान संघाचे सह-सरचिटणीस आलोक कुमार यांनी सांभाळली. पंतप्रधान मोदींमुळे मतदानाची टक्केवारी वाढली. निवडणुकीचा आणखी एक मनोरंजक पैलू असा होता की, जिथे जिथे पंतप्रधान मोदींच्या जाहीर सभा झाल्या तिथे मतदानाची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वाढली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मागणीत होत्या. याशिवाय पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांच्यानंतर बिहार निवडणुकीत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची मागणी सर्वाधिक होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 