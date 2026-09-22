Vishakha Raut: विशाखा राऊतांना दिलासा, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; प्रिया सरवणकरांच्या नियुक्तीला ब्रेक

माजी मुंबई महापौर आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद ओबीसी जात प्रमाणपत्राच्या अवैधतेवरून रद्द करण्यात आले होते. तसेच पुढील सहा वर्ष त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, अशी अधिसूचना देखील राज्य सरकारने जारी केली होती. यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा राऊत आणि ठाकरे गटाला दिलासा देणारा निर्णय जारी केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघरच्या जात पडताळणी समितीने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेविका पद जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले होते. या कारवाईविरोधात पक्षाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु ती याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती..Mumbai News: पंचतारांकित हॉटेलच्या जेवणाच्या टेबलावर झुरळ; हृदयरोगतज्ज्ञ अशोक सेठ यांचा व्हिडिओ, मुंढेंना टॅग.याप्रकरणी सुनावणीत विशाखा राऊत यांना अपात्र ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. तसेच निर्णय होईपर्यंत विशाखा राऊत यांची जागा रिक्त ठेवावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे विशाखा राऊत यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Mumbai Water Metro: मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी समुद्रतळाचा मोठा अडथळा; खडकाळ भागात ‘रॉक ड्रेजिंग’, २५० किमी जलमार्गांचा विकास.दरम्यान, न्यायालयाने आपल्या आदेशात निवडणूक आयोग तसेच विशाखा राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांना देखील नोटीस बजावले आहे. ज्यामध्ये त्यांना या प्रकरणात त्यांची बाजू मांडावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणी पुढील निर्णय काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.