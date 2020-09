कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारतीय जवान सज्ज : लष्कर प्रमुख

लेह-लडाख नियंत्रण रेषेवरील तणावपूर्ण परिस्थितीची लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी पाहणी केली. कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी लष्कर सज्ज असल्याचे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या चीनला इशारा दिलाय. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत नरवणे म्हणाले की, देशाच्या सुरक्षिततेसाठी पर्याप्त फौजफाटा सीमारेषेवर तैनात करण्यात आला आहे. चीनला लागून असलेल्या भागात सैन्य डोळ्यात तेल घालून पाहरा देत असून त्यांच्यात उत्साह आणि उर्मी दिसून येते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

#WATCH: Army Chief General Manoj Mukund Naravane says to ANI, "The situation along LAC is slightly tensed. Keeping in view of the situation, we have taken precautionary deployment for our own safety & security, so that our security & integrity remain safeguarded." pic.twitter.com/NvONwyJvbM

