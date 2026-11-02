SIRचा सर्वाधिक फटका देशातील 'या' मोठ्या राज्याला; तब्बल २ कोटी मतदारांची नावे वगळली

New Delhi: देशातील पाच राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर (SIR) मतदारांच्या संख्येत मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांतील एकूण मतदारांची संख्या सुमारे २.२९ कोटींनी कमी झाली आहे. .Gokul Chairman Election : गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा पेच मिटला! हायकोर्टाच्या सर्किट बेंचचा महायुतीला दणका, 'या' तारखेला होणार निवडणूक, सतेज पाटलांच्या 'समविचारी'ला दिलासा!.निवडणूक आयोग आणि संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पुनरीक्षणापूर्वी या पाच राज्यांत सुमारे १८.७१ कोटी मतदार होते. अंतिम मतदार यादीत ही संख्या १६.४३ कोटींवर आली आहे. ही घट एकूण मतदारांच्या सुमारे १२.२ टक्के आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .SIR चं वास्तव! लग्नाला झाली 6 वर्षे अन् मुलं झाली 12, कुठे वडील मुलापेक्षा फक्त 5 वर्षांनी मोठे; भाजपने मांडल्या धक्कादायक विसंगती.उत्तर प्रदेशाला सर्वाधिक फटकाया पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेशात मतदारांची संख्या सर्वाधिक कमी झाली आहे. राज्यातील मतदारसंख्या पुनरीक्षणापूर्वी १५.४४ कोटी होती. प्रारूप मतदार यादीत ती १२.५६ कोटींवर आली. त्यानंतर सुमारे ८४ लाख नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे अंतिम यादीतील मतदारसंख्या १३.४० कोटी झाली. तरीही राज्यात एकूण सुमारे २.०४ कोटी मतदारांची घट नोंदवण्यात आली. पाचही राज्यांतील एकूण घटीपैकी जवळपास ९० टक्के घट उत्तर प्रदेशातील आहे..पंजाब, उत्तराखंडमध्येही घटपंजाबमध्ये मतदारांची संख्या २.१५ कोटींवरून २.०१ कोटींवर आली आहे. येथे सुमारे १४ लाख मतदार कमी झाले. प्रारूप यादीतून वगळलेल्या सुमारे २१ लाख नावांपैकी सात लाख नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये मतदारसंख्या ८० लाखांवरून ७२ लाखांवर आली. त्यामुळे सुमारे आठ लाख मतदारांची घट झाली. मणिपूरमध्ये मतदारसंख्या २०.९ लाखांवरून १९.६ लाखांवर आली. येथे सुमारे १.३ लाख मतदार कमी झाले..गोव्यात प्रारूप यादीपेक्षाही कमी मतदारगोव्यात पुनरीक्षणापूर्वी ११.८५ लाख मतदार होते. प्रारूप यादीत ही संख्या १०.८५ लाख झाली. अंतिम यादीत ती आणखी कमी होऊन १०.५८ लाखांवर आली. पाच राज्यांमध्ये प्रारूप यादीच्या तुलनेत अंतिम यादीतही मतदारसंख्या कमी झालेले गोवा हे एकमेव राज्य ठरले आहे..या पाचही राज्यांत २०२७ च्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील नावांची पडताळणी महत्त्वाची ठरली आहे. यादीतून नाव वगळले गेलेल्या पात्र नागरिकांना तसेच १ जानेवारीपर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना मतदार म्हणून नोंदणीची संधी मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.