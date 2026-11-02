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SIRचा सर्वाधिक फटका देशातील 'या' मोठ्या राज्याला; तब्बल २ कोटी मतदारांची नावे वगळली

Voter rolls in five poll-bound states show a combined decline of 2.29 crore electors after SIR: मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर मतदारांच्या संख्येत मोठी घट; उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमधील आकडेवारी समोर
Voter rolls in five poll-bound states show a combined decline of 2.29 crore electors after SIR

Voter rolls in five poll-bound states show a combined decline of 2.29 crore electors after SIR - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: देशातील पाच राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर (SIR) मतदारांच्या संख्येत मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांतील एकूण मतदारांची संख्या सुमारे २.२९ कोटींनी कमी झाली आहे.

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