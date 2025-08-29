Wagah Border Floods : वाघा सीमेवर जवानांना गुडघ्यापर्यंत पाण्यात करावी लागली परेड; भारतावर भडकला पाकिस्तान, केले 'हे' गंभीर आरोप

Summary वाघा सीमेवर पाकिस्तानच्या बाजूला मुसळधार पावसामुळे गुडघ्यापर्यंत पाणी साचले आणि जवानांना पाण्यातच परेड करावी लागली.पाकिस्तानने भारतावर रस्ता उंचावल्याने पाणी अडत असल्याचा आरोप केला, तर भारतीय बाजूकडे योग्य ड्रेनेजमुळे पाणी साचले नाही.बीएसएफने स्पष्ट केले की भारतीय परेड स्थळे पाण्यापासून सुरक्षित होती, पण काही सीमाचौक्यांवर पूरस्थिती गंभीर झाली..वाघा सीमेवर होणाऱ्या दररोज भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्काराची परेड होत असते, दरम्यान दैनंदिन परेडपूर्वी पाकिस्तानच्या बाजूला गुडघ्यापर्यंत पाण्यात साचले. त्यामुळे पाकिस्तानी जवानांना पाण्यातच परेड करावी लागली. याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच पाकिस्तान भारतावर संतापला आहे. भारताच्या बाजून ग्रॅंड ट्रंक हायवेची उंची वाढविल्यानेच हे पाणी साचल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. .भारताने वाघा-अटारी सीमेवर आधीच पावसाचे पाणी साठवण्याची आणि चांगली ड्रेनेज व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे, मुसळधार पाऊस असूनही, भारतीय बाजू स्वच्छ आणि जवळजवळ पाणीविरहित दिसत होती, तर पाकिस्तानी बाजूने, रेंजर्स गुडघ्यापर्यंत घाणेरड्या पाण्यात उभे असल्याचे दिसून आले. .सततच्या मुसळधार पावसामुळे पाकिस्तान सध्या भीषण पुराचा सामना करत आहे. वाघा सीमेवर परेड परिसरही चिखल आणि पाणी साचले आहे. समारंभापूर्वी पाकिस्तानी भागात अनेक ठिकाणी वाळूच्या पिशव्या ठेवण्यात आल्या होत्या. याउलट, भारतीय बाजूने, सीमा प्रवेशद्वाराजवळील फक्त एक छोटासा भाग पाण्याने बाधित झाला होता. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या तक्रारींनंतर, पाकिस्तानने घाईघाईने काही तात्पुरते नाले बांधले आणि रस्त्याचा भाग उंचावला जेणेकरून पाणी बाहेर पडू शकेल. असे असूनही, पाणी साचण्याची समस्या पूर्णपणे दूर होऊ शकली नाही. .बीएसएफ पंजाब फ्रंटियरचे आयजी अतुल फुलझेले म्हणाले की, ८-९ ऑगस्ट रोजी परिसरात खूप मुसळधार आणि सतत पाऊस पडत होता. व्हायरल झालेला व्हिडिओ त्यावेळचा असण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले, "अटारी, हुसैनीवाला आणि सदकी येथील कोणत्याही परेड स्थळावर पाणी साचले नव्हते." तथापि, त्यांनी हे देखील मान्य केले की पंजाब फ्रंटियरच्या अनेक सीमा चौक्या पाण्याखाली गेल्या होत्या आणि काही रिकामी कराव्या लागल्या होत्या. विशेषतः रावी नदी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या दरम्यानच्या भागात येणाऱ्या चौक्यांच्या परिसरातील परिस्थिती गंभीर आहे. .FAQsप्रश्न 1: वाघा सीमेवर पाणी का साचले?👉 सततच्या मुसळधार पावसामुळे आणि पाकिस्तानच्या कमजोर ड्रेनेज व्यवस्थेमुळे सीमेवर पाणी साचले.प्रश्न 2: पाकिस्तानने भारतावर कोणते आरोप केले?👉 पाकिस्तानने दावा केला की भारताने ग्रॅंड ट्रंक हायवेची उंची वाढविल्यामुळे पाणी त्यांच्या भागात अडले.प्रश्न 3: भारतीय बाजूची स्थिती कशी होती?👉 भारतीय बाजूला पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी व्यवस्थित ड्रेनेज असल्याने परेड परिसर जवळजवळ स्वच्छ व पाणीविरहित होता.प्रश्न 4: बीएसएफने या प्रकरणाबाबत काय सांगितले?👉 बीएसएफने सांगितले की अटारी, हुसैनीवाला व सदकी परेड स्थळांवर पाणी साचले नव्हते, पण काही सीमाचौक्यांवर पूरस्थिती गंभीर झाली होती.प्रश्न 5: पाकिस्तानने पाणी काढण्यासाठी काय उपाय केले?👉 पाकिस्तानने तात्पुरते नाले बांधले व रस्त्याचा भाग उंचावला, परंतु समस्या पूर्णपणे सुटली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.