मतदान केंद्रावरुन ममतांनी थेट राज्यपालांना केला फोन; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

कोलकाता- West Bengal Assembly Election 2021 पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान नंदीग्राम मतदारसंघाचे रणांगणात रुपांतर झाले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या एका मतदान केंद्रावर पोहोचताच भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ते परस्परांत भिडले. परिस्थिती इतकी बिघडली की ममता बॅनर्जी मतदान केंद्रातच अडकल्या. त्यांनी त्वरीत राज्यपाल जगदीप धनखड यांना फोन करुन भाजपचे लोक स्थानिकांना मतदान करु देत नसल्याची तक्रार केली.

ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राममधील परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी राज्यपालांना फोन केला. ममता बॅनर्जींनी निवडणूक आयोगाच्या हाती असलेल्या कायदा सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. भाजप कार्यकर्त्यांच्या गोंधळामुळे आपण मतदान केंद्रातच अडकून पडल्याचे त्यांनी राज्यपालांना सांगितले. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त सुदीप जैन यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना फोन करुन नंदीग्राम आणि केशपूर येथील परिस्थितीचा अहवाल मागितला आहे.

#WATCH: West Bengal CM Mamata Banerjee speaks to Governor Jagdeep Dhankhar over the phone at a polling booth in Nandigram. She says, "...They didn't allow the local people to cast their vote. From morning I am campaigning...Now I am appealing to you, please see..." pic.twitter.com/mjsNQx38BB

