West Bengal Election: ममतादीदी व्हीलचेअरवरून थेट प्रचाराच्या मैदानात!

West Bengal Assembly Election 2021: नंदीग्राममध्ये (Nandigram) प्रचारादरम्यान डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banarjee) यांना कोलकाता येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. दोन दिवस उपचार घेतल्यानंतर त्यांना आज (शुक्रवार) रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचं रुग्णालयानं सांगितलं असून काही दिवस त्यांना व्हिलचेअरच रहावं लागणार असल्याचंही रुग्णालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता ममतादीदींना व्हिलचेअरवरुनच प्रचार करावा लागणार आहे.

"कृषी कायदे मागे घेतले तर मोदी अधिक ताकदवान नेते म्हणून पुढे येतील"





ममता बॅनर्जी जखमी झाल्याने त्या प्रचार कसा करणार तसेच पश्चिम बंगालची जनता त्यांना कशाप्रकारे प्रतिसाद देते हे पाहावं लागणार आहे. यावरुनही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. विरोधकांनी ममता नाटक करत असल्याचं म्हटलं आहे तर तृणमूल काँग्रेसने ममतांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. दरम्यान, भाजपने निवडणूक आयोगाकडे या प्रकरणी गांभीर्याने चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

ममता बॅनर्जींवरील हल्ल्याची चौकशी व्हावी - रामदास आठवले



CM Mamata Banerjee has responded well to the treatment. She has been discharged with appropriate instructions, due to her repeated requests. She has been advised to review after 7 days: SSKM Hospital, Kolkata pic.twitter.com/9eAfvWK5VL

— ANI (@ANI) March 12, 2021