West Bengal Election Results : पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची १२० जांगावर आघाडी, ममता बॅनर्जींसाठी मोठा धक्का, निकालाकडे देशाचे लक्ष

Assembly Election Result: पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली असून, सुरुवातीच्या कलांमध्ये भाजपने चांगली आघाडी घेतली आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस, ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला असल्याचे चित्र आहे..सुरूवातीचे कल समोर पश्चिम बंगाल: भाजप १२० जागांवर आघाडीवर, तर टीएमसी ९९ जागांवर आघाडीवर आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीकडून जोरदार टक्कर दिली जात असली तरी, भाजपची आघाडी सध्या स्पष्ट दिसत आहे..केरळ: एलडीएफ आणि यूडीएफ (काँग्रेस नेतृत्वाखालील) प्रत्येकी ३ जागांवर बरोबरीत आहेत. काँग्रेसला चांगले यश मिळत असल्याचे कल दाखवत आहेत.आसाम: भाजप २३ जागांवर आघाडीवर, तर काँग्रेस केवळ ४ जागांवर. आसाममध्ये भाजपचा एकतर्फी विजय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीतील कल अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाहीत, मात्र लवकरच त्यांचे निकाल समोर येण्याची शक्यता आहे.मतमोजणी केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. प्रथम टपाल मतपत्रिकांची मोजणी झाल्यानंतर ईव्हीएममधील मतांची मोजणी सुरू झाली आहे. दुपारपर्यंत बहुतेक ठिकाणी स्पष्ट कल समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय भवितव्याचा प्रश्न आणि आसाममध्ये भाजपची सत्ता टिकवण्याची क्षमता यासह अनेक दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.