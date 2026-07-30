West Bengal Cash Seizure : २९ कोटींची रोकड, १५ किलो सोने अन् बरंच काही... माजी सरकारी बस चालकाच्या घरी सापडले मोठे घबाड

Massive Cash and Gold Seized in Birbhum Raid : पश्चिम बंगाल पोलिसांनी बीरभूम जिल्ह्यात किमान २९ कोटी रुपयांची रोकड आणि १५ किलो सोने जप्त केले. ईडीने(ED) चार वर्षांपूर्वी राज्याचे माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या एका निकटवर्तीयाच्या ठिकाणाहून निधी जप्त केला होता, त्यानंतरची ही बेकायदेशीररीत्या साठवलेली रोकड आणि सोने जप्त करण्याची सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, देवचा गावातील मिनार मंडल यांच्या दुमजली घरातून १ किलो वजनाच्या १४ सोन्याच्या विटा आणि प्रत्येकी १०० ग्रॅम वजनाचे १० सोन्याची बिस्किट जप्त करण्यात आली; ज्यांचे बाजारभावानुसार मूल्य सुमारे २१.५ कोटी रुपये आहे. मिनार मंडल हे पूर्वी सरकारी बस चालक होते आणि आता दगड व्यापारी आहेत. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक पिशव्यांमध्ये ठेवलेल्या रोकडची मोजणी सुरू होती आणि ही रक्कम २५ कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडली होती. पोलिसांनी मिनार मंडल यांची ओळख फरार व्यावसायिक टुल्लू मंडल (उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन) यांचा नातेवाईक म्हणून पटवली आहे. टुल्लू मंडल यांचे बीरभूममधील दगड खाण व्यवसायात मोठे हितसंबंध आहेत आणि सुवेंदू अधिकारी यांनी त्याला 'वाळू माफिया' असे म्हटले आहे. बीरभूममध्ये कथित बेकायदेशीर खाणकाम आणि महसूल चोरीविरुद्ध सुरू असलेल्या मोठ्या कारवाईदरम्यान ही जप्ती करण्यात आली आहे. दगड व्यापाराशी संबंधित बेकायदेशीर खाणकाम आणि संघटित गुन्हेगारीच्या आरोपांमुळे हा जिल्हा बऱ्याच काळापासून तपास यंत्रणांच्या नजरेत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: पाच कोटी रोख, चार रायफल, दोन पिस्टल, सहा हजार काडतुसे! ; डाॅन बाबा फर्जनच्या घरात घबाड.यापूर्वी, जुलै २०२२ मध्ये, राज्याच्या शाळा भरती घोटाळ्याशी संबंधित ईडीच्या छाप्यांदरम्यान माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांच्या ठिकाणाहून ५० कोटी रुपयांची बेहिशोबी रोकड, सोने आणि परकीय चलन जप्त करण्यात आले होते. कोट्यवधी रुपयांच्या जनावरांच्या तस्करीच्या प्रकरणातील सीबीआयच्या तपासादरम्यान टुल्लूचे नाव यापूर्वीही समोर आले होते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये जिल्ह्यातील मोहम्मद बाजार भागातील कार्यालय आणि गोदामासह त्याच्या अनेक मालमत्तांची झडती घेतली होती. .त्यानंतर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याला चौकशीसाठी दिल्लीला बोलावले होते. ईडीचे (ED) समन्स मिळाल्यानंतर ४८ तासांच्या आतच, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दाखल झालेल्या एका हत्याप्रकरणी बिरभूम पोलिसांनी 'टुल्लू'ला अटक केली. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जामीन मिळाल्यानंतर आणि या वर्षी मे महिन्यात राज्याच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तो भूमिगत झाला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.