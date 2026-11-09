देश

फटाके फोडल्याने आजार दूर होतात, भाजप आमदाराचं अजब व्यक्तव्य, नेमकं काय म्हणाल्या?

BJP MLA's Firecracker Remark Sparks Debate : या विधानावर सोशल मीडियावरून टीका होत असून, वाद वाढल्यानंतर त्यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे.
BJP MLA Papia Adhikari

BJP MLA's Firecracker Remark Sparks Debate

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

BJP MLA Papia Adhikari: पश्चिम बंगालमधील भाजप आमदार पापिया अधिकारी यांच्या एका वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. कालीपूजेच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी फटाके फोडल्याने अनेक आजार दूर होतात, असा दावा केला. त्यांच्या या विधानावर सोशल मीडियावरून टीका होत असून, वाद वाढल्यानंतर त्यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे.

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