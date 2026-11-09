फटाके फोडल्याने आजार दूर होतात, भाजप आमदाराचं अजब व्यक्तव्य, नेमकं काय म्हणाल्या?

BJP MLA Papia Adhikari: पश्चिम बंगालमधील भाजप आमदार पापिया अधिकारी यांच्या एका वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. कालीपूजेच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी फटाके फोडल्याने अनेक आजार दूर होतात, असा दावा केला. त्यांच्या या विधानावर सोशल मीडियावरून टीका होत असून, वाद वाढल्यानंतर त्यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे..पापिया अधिकारी या टॉलीगंज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार आहेत. त्यांच्या मतदारसंघातील कालीपूजेच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी फटाके फोडण्याचं समर्थन केलं. माध्यमांतील वृत्तानुसार, यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री यांनीही फटाके फोडण्याबाबत भूमिका मांडली आहे. फटाक्यांशिवाय कालीपूजा पूर्ण होऊ शकते का, असा सवाल करत आपण फटाके नक्की फोडणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, फटाके फोडताना पोलिसांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन केलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..Diwali Air Pollution : दिवाळीत देशभरात वायुप्रदूषणाचा कहर ! 'हे' शहर सर्वाधिक प्रदुषित,दिल्लीची हवाही विषारी; मुंबई- पुण्याची काय स्थिती?.त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडीओ आणि त्यावरील चर्चा सोशल मीडियावर पसरल्यानंतर त्यांच्यावर टीका होऊ लागली. फटाके फोडल्याने आजार दूर होतात, हा दावा चर्चेचा विषय ठरला. त्यानंतर पापिया अधिकारी यांनी रविवारी आपली बाजू मांडली. फटाक्यांच्या धुरामुळे हवेत असलेले रोगजंतू म्हणजेच पॅथोजेन्स नष्ट होतात, असं आपल्याला म्हणायचं होतं, असं त्यांनी सांगितलं. आपल्या विधानाचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने घेतला जात असल्याचंही त्या म्हणाल्या..Delhi Diwali Firecracker Accident : दिवाळीच्या दिवशी भीषण दुर्घटना; फटाक्याचे रॉकेट पोटात घुसल्याने १० वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू.पुढे बोलताना हे सीपीएमचं काम असल्याचा आरोप केला. आपण हे वक्तव्य केल्यामुळेच मुद्दाम वाद निर्माण केला जात असल्याचं पापिया अधिकारी यांनी सांगितलं.दरम्यान, भाजप आमदारांच्या वक्तव्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.